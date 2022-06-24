Superjob посчитал зарплаты айтишников и процент остающихся в городе обучения: логично, что на первых местах списка оказались московские технологические ВУЗы (или их факультеты) — Физтех, МГУ, МГТУ имени Баумана, питерский ИТМО и МИФИ (последние три делят 3-5 места рейтинга).

При этом, поскольку ИТМО базируется в Питере, и большинство выпускников остаётся в этом городе, можно считать, что у них всё немного получше чем у московских вузов, поскольку стоимость жизни в Санкт-Петербурге ниже чем в Москве.

На пятки первой пятёрке наступают айтишники из ВШЭ.

Обращает внимание на себя большое количество регионов, где число уехавших выпускников в разы превышает уровень топовых вузов: если Москву покидает не больше 10-15% отучившихся, то из Новосибирска или Томска уезжает 40-50% выпускников.