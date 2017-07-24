Владельцы холдинга «Пронто Медиа» рассматривают возможности стратегического развития самых посещаемых ресурсов головной компании Trader Media East — сервиса Irr.ru и сайта для поиска работы Job.ru и задумались об их продаже. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на четырех источников в интернет-отрасли, которые получили предложение купить активы.

По словам одного из собеседников, предварительная стоимость сервиса «Из рук в руки» составила $5 млн. Источник из инвестфонда рассказал, что консультации о продаже интернет-ресурсов начались примерно две недели назад, но это не первая попытка. Консультации с потенциальными покупателями проводит Deloitte. Бренд-менеджер «Пронто Медиа» Анна Прокофьева отказалась комментировать изданию «рыночные слухи».

Как замечает «Ъ», последние два года Trader Media East занималась реструктуризацией бизнеса в России. Так, она перестала выпускать газету «Из рук в руки» в Москве и Санкт-Петербурге, в других регионах перевела ее на франшизу. Кроме того, компания самостоятельно занялась IT-разработкой, объединила колл-центр в Тамбове и сократила часть персонала. В прошлом году 10 соглашений о франшизе были прекращены из-за неэффективности. Тогда общая выручка сократилась на 54,2% и составила $9,8 млн.

Весной 2016 года стало известно, что по итогам четырех кварталов 2015 года чистый убыток «Пронто Медиа» сократился в 4,8 раз в долларовом выражении. В третьем квартале компания достигла операционной прибыльности. Тогда выручка компании снизилась в долларовом выражении на 66,2% и достигла $21,4 млн. Представители холдинга объяснили, что падение доходов связано с их целью сократить убытки, ради которой они пожертвовали частью бизнеса. А с начала 2016 года, сообщалось в августе прошлого года, выручка компании упала на 61% в долларовом выражении до $5,2 млн и составила 51%.