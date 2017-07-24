Чтобы выполнить требования закона Яровой, российские операторы могут нарушить новые нормы Евросоюза, касающиеся обработки данных, которые введут в мае 2018 года. Об этом сообщили эксперты Института исследования интернета. Размер штрафа может составить либо €10 — 20 млн евро, либо 4% с оборота.
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ВНЕЗАПНО оказалось, что попытка заставить людей, находящихся за границей, выполнять российские законы — она работает, вообще-то, и в обратную сторону…