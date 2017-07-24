ФРИИ вместе с фондом Salarian Capital, созданным менеджерами холдинга InMedia Евгением Львовым и Ильей Глазыриным, инвестируют 165 млн рублей в компанию Playkey — облачную игровую платформу, которая решает проблему слабого «железа» для геймеров. Большую часть суммы — 160 млн рублей вложит ФРИИ. Решение Playkey позволяет запускать обычные ПК игры, в том числе и с самыми высокими требованиями к производительности компьютера, в облаке и получать картинку на локальный компьютер через интернет.

В совет директоров компании Playkey вошли CEO Playkey Егор Гурьев, инвестиционный менеджер ФРИИ Алексей Гриненко, серийные предприниматели Евгений Жуланов и Дмитрий Сутормин (среди других их проектов — автомобильная онлайн-биржа Woom, хостинг Skypark и другие) и первый заместитель генерального директора Tele2 Александр Провоторов (он вошел в совет как независимый директор и в раунде инвестиций не участвовал). Доля в капитале Playkey, которую получил ФРИИ, не раскрывается. В феврале 2017 года Playkey получила $1,5 млн от немецкой компании Darz, занимающейся строительством и управлением дата-центрами.

По данным Playkey, 56% геймеров в России в той или иной степени недовольны параметрами своих устройств. Почти 70% аудитории Steam в лучшем случае играет в GTA 5 на минимальных настройках, а 20−30% обладателей «бюджетного» компьютера вообще не смогут играть в эту игру. Playkey использует собственную технологию стриминга видеоизображения, обеспечивая быструю передачу потоковой графики, высокое качество картинки до 1080p и 60 кадров в секунду и устойчивость к нестабильному качеству интернет соединения.

Чтобы играть на облачном сервисе Playkey пользователь должен купить игру в Steam по обычной цене сервиса, если он еще этого не сделал. Также Playkey позволяет играть на MacBook в игры, которые не поддерживают ОС Windows. По данным компании Infoholic Research, объем рынка сервисов для облачного гейминга в 2016 году в мире составил 32,5 млрд рублей, а прогнозируемый среднегодовой темп роста рынка до 2021 года составит 33,5%. В итоге прогнозируемый объем рынка облачного гейминга составит порядка 128 млрд рублей к 2021 году.