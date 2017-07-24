Онлайн-гипермаркет «Юлмарт» продолжает искать новые ниши для диверсификации бизнеса. В мае этого года компания уже объявляла о намерении начать торговлю лекарствами. Партнером ритейлера выступает компания «Эркафарм», которая развивает аптеки «Озерки» и «Доктор Столетов». Попытки найти новые точки роста происходят на фоне акционерного конфликта и многочисленных судебных претензий со стороны кредиторов.

На этой неделе «Юлмарт» запустил продажи подержанных автомобилей. В ходе пилотного этапа приобрести товары данной категории смогут клиенты Санкт-Петербурга и области, а после открытия нового фулфилмент-центра в Мытищах — и Московского региона. К концу 2018 года «Юлмарт» планирует обеспечить продажу до 500 автомобилей ежемесячно с каждой площадки, — говорится в сообщении компании.

В приоритете компании модели в ценовом диапазоне от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Средняя цена автомобиля составит 500−700 тысяч рублей.

Реализация таких товаров имеет свою специфику, а Юлмарт — большая компания, поэтому на подготовительном этапе мы уделили большое внимание настройке учётных бизнес-процессов и разработке стандартов обслуживания клиентов. Сейчас мы адаптируем нашу систему к новым требованиям. В рамках пилота, в ближайшие два-три месяца, покупаем-продаём по одной-две машины в месяц, — рассказывает Никита Самарин, директор управления продуктовых линий «Энергия» «Юлмарта».

В «Юлмарте» обещают, что пойдут еще дальше в данном направлении. В дальнейшем компания планирует предоставлять услуги по техническому обслуживанию авто, установке багажников и автокресел, страхованию и кредитованию покупателей.

Российский рынок онлайн-продаж подержанных автомобилей поделен между крупными интернет-холдингами, включая «Яндекс» с проектом Auto.ru, Mail.ru Group, купившей в мае этого года портал Am.ru у Rambler&Сo, компанией Avito и ресурсом Drom.ru, более активным в восточной части России.