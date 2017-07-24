Читатель рассказал «Роем!», что, возможно, провайдера одной хостинговой компании Rusonyx случайно заблокировал Роскомнадзор. Трассировка упирается в zapret.comcor.ru [62.117.77.145]. В результате ни один клиентский сайт хостинга не работает, как и собственный сайт компании.
Обновлено 15:30: Генеральный директор Rusonyx сказал, что на настоящий момент проблема уже решена.
У «Комкора» (провайдер и владелец ЦОД) падала сегодня корневая сеть, соответственно пострадали все «жильцы» ЦОД,
в т. ч.Rusonyx и другие хостинги. Неофициально сообщили, что у них вышло из строя одно из корневых устройств на сети. Пока официально они еще ничего не отвечали. Роскомнадзор ни при чем. Это «Комкор» зачем-то завернул всех в блокировку, видимо на время починки сети.
Возникла проблема на уровне нашего провайдера, вопрос решается в срочном порядке, по срокам пока нет никакой информации.
— Rusonyx (@rusonyx) July 24, 2017
трассировка идет до Комкора (Акадо Телеком) судя по всему лежит весь ЦОД. Но молчать нехорошо, конечно.
— ish (@ish_hpns) July 24, 2017
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Лежит вся сеть ЦОД. Видимо, чтобы не хватать штрафов от Роскомнадзора, сеть на время починки всю завернули в «блокировочку».