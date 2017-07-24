Читатель рассказал «Роем!», что, возможно, провайдера одной хостинговой компании Rusonyx случайно заблокировал Роскомнадзор. Трассировка упирается в zapret.comcor.ru [62.117.77.145]. В результате ни один клиентский сайт хостинга не работает, как и собственный сайт компании.

Обновлено 15:30: Генеральный директор Rusonyx сказал, что на настоящий момент проблема уже решена.

У «Комкора» (провайдер и владелец ЦОД) падала сегодня корневая сеть, соответственно пострадали все «жильцы» ЦОД, в т. ч. Rusonyx и другие хостинги. Неофициально сообщили, что у них вышло из строя одно из корневых устройств на сети. Пока официально они еще ничего не отвечали. Роскомнадзор ни при чем. Это «Комкор» зачем-то завернул всех в блокировку, видимо на время починки сети.

Возникла проблема на уровне нашего провайдера, вопрос решается в срочном порядке, по срокам пока нет никакой информации. — Rusonyx (@rusonyx) July 24, 2017