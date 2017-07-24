17 июля ФАС выдала предупреждение «большой четверке» по внутрисетевому роумингу и потребовала изменить тарифы в течение 14 дней. Глава антимонопольной службы Игорь Артемьев ранее заявлял, что ведомство добьется отмены роуминга в России.

Мы недоумеваем, почему ФАС заняла такую жесткую позицию и выдала операторам предупреждение в ультимативной форме. Считаем, что исполнение этого предупреждения невозможно в установленные сроки. В случае, если у ФАС возникнут вопросы в адрес нашей компании, мы готовы обсуждать их в судебном порядке, — прокомментировала ситуацию операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова.