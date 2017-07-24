Первый беспилотный корабль может отправится в плаванье уже в конце 2018 года. Судно Yara Birkeland строят две норвежские компании — агропромышленный ходинг Yara International и компания Kongsberg Gruppen, специализирующаяся на навигационных системах гражданского и военного назначения.

Контейнеровоз Yara Birkeland обойдется $25 в млн, это примерно в три раза больше, чем стоимость обычного судна такого типа, но отсутствие команды позволит снизить расходы на его обслуживание на 90%, говорят авторы проекта.

Судно отправится в свое первое плаванье в конце 2018, в к 2020 году его создатели ожидают, что Yara Birkeland сможет автономно перевозить настоящие грузы в территориальных водах Норвегии. Yara International рассматривают проект в первую очередь как альтернативу наземным перевозкам, которые становятся слишком дорогими из-за высокого уровня зарплат в стране.

Конкуренцию норвежцам может составить Великобритания. Английская компания Rolls-Royce Holding обещает показать свой беспилотный корабль в 2020 году. Соответствующими разработками для нее занимается Университет технологий города Тампере, Финляндия и ряд других учебных заведений и научных центров в этой стране.