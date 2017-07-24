19 июля генеральный директор компании и основатель компании Game Show Алексей Бурдыко заявил, что ушел из проекта и избавился от доли. По словам источника издания Firrma, доля Бурдыко составляла более 50%. Бурдыко подтвердил «Канобу», что оценка доли — верная. Он заявил, что займется собственными проектами «в сфере киберспорта и не только», которые анонсирует «весьма скоро», и что они «уже привлекли первые средства от новых инвесторов». Что это за проекты, пока неизвестно, однако в интервью изданию ForkLog Бурдыко рассказывал, что консультирует проект SkinCoin, который собирается применять блокчейн-технологии в сфере ставок на киберспорт.

За неделю до этого Game Show заявила о привлечении дополнительных инвестиций на сумму $3,5 млн. С учетом прошлых вливаний, общая сумма денег, которая была вложена достигла $10 млн.

Кроме того в компанию пришел новый генеральный директор — Юрий Бородин, раньше был главой компании IGG в России и странах СНГ и издателем игр в игровом подразделении Mail.ru Group, где в том числе руководил запуском MMOFPS Warface. Бородин сказал «Канобу», что в первую очередь инвестиции «пойдут на выплаты долгов, постройку новой студии и развитие компании». «Канобу» разобрался, откуда у компании появились долги и репутационные проблемы.