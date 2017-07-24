Эксперты стратегического консалтинга в сфере интеллектуальной собственности Claims Игорь Невзоров и Анастасия Кузнецова по просьбе «Роем!» проанализировали принятые за последнее время законы, касающиеся ИТ, интернета и медиа. В основном российские законодатели запрещали и ужесточали действующие правила, а если и разрешали что-то новое, то с серьезными ограничениями, как это было с законом о телемедицине.

Закон о мессенджерах

Широко обсуждавшийся с момента внесения законопроекта в мае 2017 года запрет анонимного использования мессенджеров обернулся целым «букетом» обязанностей для так называемых организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями. Так, организатор сервиса обязан осуществлять идентификацию пользователей по абонентскому номеру на основании договора с операторами связи, осуществлять оперативное пресечение использования сервиса для передачи пользователем незаконной информации (24 часа с момента получения требования уполномоченного органа исполнительной власти).

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Кроме того, организаторы должны обеспечить возможность использования сервисов для передачи сообщений по инициативе государственных органов, а пользователи получили законно закрепленную возможность вносить других пользователей в «черный список» — в мессенджерах должна быть обеспечена возможность отказа пользователей от получения сообщений от других пользователей.

Дополнительно подчеркивается обязанность по обеспечению конфиденциальности передаваемой пользователями информации, что, безусловно, не означает невозможность государства получить к ней доступ на предусмотренных законом основаниях. Стоит отметить, что перечисленные обязанности являются дополнительными к тем, которые уже установлены законом для любого организатора распространения информации в сети.

Законопроект предполагает, что до 1 января 2018 года Правительство должно разработать и принять как порядок идентификации пользователей, так и правила ограничения возможности использования мессенджера для передачи незаконной информации конкретными пользователями. Правительство также определит случаи, когда организаторы будут обязаны не допускать использование своего сервиса конкретным пользователям.

Данная формулировка принятого законопроекта является наиболее размытой, поскольку не содержит никаких критериев определения таких пользователей, а порядок и последствия ее принятия станут более понятными только после принятия соответствующего акта Правительства. Несмотря на высказывания авторов законопроекта о том, что соответствующие действия будут осуществляться по решению суда, в самой норме подобного уточнения не содержится.

Любопытно, что в ходе работы над законопроектом в заключении профильного комитета государственной думы отмечалось, что на данный момент многие мессенджеры идентифицируют своих пользователей без использования абонентского номера, в связи с чем «требует дополнительного обсуждения вопрос идентификации таких пользователей по номеру телефона».

Учитывая, что в принятой в третьем чтении редакции законопроекта пользователи должны быть идентифицированы по «абонентскому номеру подвижной радиотелефонной связи», то есть по номеру мобильного телефона, деятельность мессенджеров, осуществляющих идентификацию пользователей по иным данным (например, по адресу электронной почты) в случае принятия закона с 1 января 2018 года станет незаконной.

В законопроекте особо подчеркивается статус «российских» мессенджеров (юридических лиц, зарегистрированных в РФ, и российских граждан) — они вправе самостоятельно идентифицировать пользователей (видимо, в отсутствие обязательного договора с операторами связи) — порядок такой идентификации также может быть установлен правительством.

Кроме того, российские мессенджеры будут обязаны хранить данные об идентификации пользователей на территории РФ. Чем вызвана подобная дифференциация с иностранными мессенджерами, а главное, насколько она соотносится с требованиями законодательства о персональных данных, обязывающих хранить персональные данные российских граждан на серверах в России, ни из законопроекта, ни из рабочих материалов по его принятию не следует.

Закон о блокировке обхода блокировок

Целью нового закона является «устранение недостаточной эффективности сложившейся с 2012 года практики блокировок» сайтов с запрещенным контентом. В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что «на поисковые системы не была возложена обязанность прекращать выдачу ссылок на заблокированные сайты». Кроме того, «пользователи применяли технологии, которые направляют трафик через зарубежные серверы, анонимные прокси-сервера, частные сети и пр.».

Для устранения таких неэффективностей законом вводятся дополнительным обязанности и процедуры

Обязанность поисковых систем прекращать выдачу ссылок на заблокированные сайты. Для выполнения такой обязанности Роскомнадзор — согласно закону — предоставит доступ операторам поисковым систем к реестру ресурсов , доступ к которым ограничен в России. Ограничение доступа к информационным ресурсам , предоставляющим доступ к системам , используемым для « обхода блокировок».

Закон устанавливает запрет «владельцам информационных сетей и ресурсов предоставлять возможность их использования для доступа к сетям и ресурсам, доступ к которым на территории Российской Федерации ограничен». Роскомнадзор предполагает создать «перечень информационных ресурсов и сетей, к которым ограничен доступ».

В рамках проведения оперативно-розыскных либо иных аналогичных мероприятий предполагается выявление лиц, обеспечивающих доступ к запрещенным ресурсам. Лица, включенные в перечень Роскомнадзора будут обязаны обеспечить соблюдение запрета на предоставление доступа пользователям в «обход блокировки». В случае несоблюдения данной обязанности Роскомнадзор принимает решение об ограничении доступа к информационной сети либо ресурсу такого лица.

Введение возможности блокировки ресурсов, способствующих обходу блокировок, является одним из первых подобных опытов в мире. Попытки аналогичного регулирования предпринимались на текущий момент ограниченно в основном лишь в Китае, Иране и Египте. При этом, в других странах блокировки носят в основном избирательный характер и не поддержаны общенациональным регулированием.

Одновременно, новый закон вводит обязанность «поисковых систем, распространяющих в сети рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей в сети Интернет» прекратить выдачу сведений об информационных ресурсах, доступ к которым в России заблокирован". Смысл данной нормы понятен: ограничить выдачу ссылок на запрещенные ресурсы. Однако, то обстоятельство, что ограничение касается не любых поисковых систем, а только «распространяющих рекламу», может создать некоторую неопределенность в пределах действия обязанности.

Будет ли распространяться запрет на те поисковые системы, которые не распространяют рекламу, либо не распространяют ее для потребителей на территории России? Следует ли считать поисковую выдачу в принципе рекламой? Действует ли новый запрет в отношении поисковых систем, распространяющих любую рекламу? Либо только рекламу ресурсов, заблокированных в России? Формулировки принятого нового закона оставляют множество вопросов на разрешение судебной и административной практике.

Также новый закон отменяет ранее действующий порядок регистрации блогеров и правила распространения общедоступной информации блогерами, число ежедневных подписчиков которых превышает три тысячи человек (ст. 10.2 Закона Об информации, информационных технологиях и защите информации"). Существовавший ранее порядок регулирования деятельности таких блогеров признан, по мнению пояснительной записки к законопроекту, «обнаружившим свою неэффективность».

Ужесточение ответственности за доведение либо склонение к самоубийству ( в том числе через « группы смерти»)

Новый закон усилил ответственность за доведение лица до самоубийства, повысив максимальный срок лишения свободы за данное преступление с отягчающими обстоятельствами с восьми до пятнадцати лет.

Осужденный за создание «групп смерти» «ВКонтакте» Филипп Будейкин, фото «Коммерсантъ»

В части состава преступления склонения к самоубийству «путем уговоров, предложений, подкупа, обмана либо иным аналогичным способом», в случае, если такое склонение повлекло самоубийство или покушение на самоубийство, максимальный срок лишения свободы увеличен с пяти до десяти лет, при этом минимальный срок установлен равный пяти годам. При этом, если преступление повлекло самоубийство двух и более лиц — до пятнадцати лет, при минимальном сроке равном в 8 лет.

Данное ужесточение ответственности во многом поставило российское уголовное законодательство в данной сфере в один ряд с аналогичным регулированием в ключевых западных юрисдикциях. Например, ответственность за аналогичное преступление в Англии уже давно установлена в виде лишения свободы на срок до 14 лет.

Закон о симках

Несмотря на то, что заключение договоров на предоставление услуг связи «по паспорту» было обязательным и до принятия законопроекта, авторами законопроекта отмечалась неэффективность мер и контроля со стороны государства. В пяснительной записке к законопроекту отмечалось, что они «не приводят к улучшению ситуации и снижению нарушений в части корректного сбора сведений об абонентах (пользователях) или недопущению распространения идентификационных модулей (SIM-карт) без заключения абонентских договоров».

Также из пояснительной записки следует, что «по итогам деятельности Роскомнадзора по пресечению незаконного распространения SIM-карт на территории Российской Федерации в 2016 году совместно с МВД России проведено 819 мероприятий, изъято 28 516 SIM-карт (из них в ЦФО 10 227 шт., в СЗФО 9 168 шт., в УФО 5 536 шт.)».

Фото «Коммерсантъ»

Принятый Госдумой проект предполагает, что с 1 июня 2018 года будут усилены меры по обеспечению достоверности данных об абонентах. В этой части усиливается нагрузка на операторов связи, которые должны проверять достоверность данных об абонентах и приостанавливать оказания услуг связи абонентам, достоверность сведений о которых не подтверждена.

Для такой проверки операторам обеспечен доступ, в том числе, к информационным системам государственных органов. По запросу от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или Роскомандзора оператор обязан прекратить оказание услуг абоненту, если в течение 15 суток не было подтверждено соответствие персональных данных пользователя сведениям, указанным в договоре об оказании услуг связи.

Дополнительные обязанности предусмотрены для абонентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — они должны передавать оператору связи сведения о лицах, которые являются фактическими пользователями услуг связи по заключенным с таким лицом договорам (например, сотрудники юридического лица). Согласия конечных пользователей на передачу таких данных оператору в данном случае не требуется.

Интересно, что данные требования не распространяются на договоры, заключаемые по правилам о государственных и муниципальных закупках, а также закупках в компаниях с государственным участием. Законопроект также закрепил возможность заключения договоров оказания услуг связи через Интернет с использованием электронной подписи.

Закон о запрете продажи алкоголя

Законопроектом, который «будет иметь благоприятные экономические и социальные последствия, так как обеспечит более эффективное применение особых требований к розничной продаже и потреблению (распитию) алкогольной продукции», вносятся изменения в законодательство, регулирующее оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции. В частности, запрещается продажа алкогольной продукции, а также спиртосодержащей пищевой продукции, этилового спирта и ограниченной в обороте спиртосодержащей непищевой продукции дистанционным способом.

В случае окончательного принятия законопроекта с 1 октября 2017 года. Информация, содержащая предложения о розничной продаже дистанционным способом такой продукции станет запрещенной к распространению в Российской Федерации на основании закона об информации, информационных технологиях и защите информации со всеми вытекающими последствиями, в том числе возможностью блокировки сайтов-нарушителей.

Закон о доступе к корпоративной информации

Изменения в законодательство о хозяйственных обществах сделали более комплексным регулирование вопросов получения акционерами и участниками обществ доступа к корпоративной информации. Ранее в акционерных обществах действовал достаточно простой порядок доступа: все акционеры имели право доступа к основных корпоративным документам, хранящимся в обществе, а акционеры, обладающие в совокупности 25%, имели право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседания коллективного исполнительного органа.

Теперь, ряд документов стал доступен только владельцам 1% акций (в частности, информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, протоколы заседаний совета директоров, отчеты оценщиков об оценки имущества, являющегося предметом крупной сделки либо сделки с заинтересованностью).

В свою очередь, акционеры, владеющие 25% акций, для получения доступа к корпоративной информации должны указать «деловую цель» такого доступа, то есть «законный интерес акционера в получении сведений, которые объективно необходимы и достаточны для реализации прав акционера».

Новый закон устанавливает, что деловая цель не будет считаться разумной, в частности, если общество обладает сведениями «о недобросовестности акционера» либо если акционер или аффилированное с ним лицо является конкурентом общества, а запрашиваемый документ содержит в себе конфиденциальную информацию, относящуюся к конкурентной сфере, и ее распространение может причинить обществу вред.

Отсутствие указания на деловую цель либо ее неразумность, а равно доступность запрошенной информации в свободном доступе либо повторный запрос информации в течение трех лет названы одними из случаев, при которых в предоставлении доступа к корпоративной информации может быть отказано.

Закон о телемедицине

Законопроект, вносящий изменения по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья, направлен на регулирование осуществления медицинской помощи с использованием «телемедицинских технологий», посредством которых, согласно терминологии законопроекта, обеспечивается дистанционное взаимодействие медицинских работников с пациентами, а также между собой, документирование их действий при проведении консилиумов, консультаций и дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациентов.

Законопроект предполагает возможность осуществления медицинского документооборота в электронной форме (при помощи электронных документов, а не дистанционно — «Роем!») с использованием медицинскими работниками усиленной квалифицированной электронной подписи. Электронно можно будет получать рецепты на лекарственные препараты, медицинские документы, отражающие состояние здоровья пациентов, медицинские справки и заключения.

Медицинская помощь с использованием телемедицинских технологий будет оказываться пациентам с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), используемой при функционировании портала государственных услуг.

Применение телемедицинских технологий ограничено целями профилактики, сбора и анализа жалоб, оценки эффективности лечения, медицинского наблюдения и принятия решения о необходимости очного приема. При этом, дистанционное наблюдение за состоянием здоровья возможно только после очного приема. Для обеспечения функционирования система оказания медицинских услуг в электронной форме на федеральном уровне будет создана единая информационная система здравоохранения.

Закон о запрете экстремистам учреждать СМИ

21 июля в третьем чтении также был принят законопроект, вносящий изменения в закон о средствах массовой информации. Несмотря на то, что основной массив изменений носит технический, уточняющий характер, главным образом, в отношении процедуры регистрации и внесения изменений в сведения в реестр средств массовой информации, признания регистрации СМИ недействительной и исключения СМИ из реестра, им также внесены изменения в части требований к учредителям и главным редакторам СМИ.

Запрещается выступать в качестве учредителя или главного редактора СМИ гражданам, отбывающим наказание в местах лишения свободы либо имеющим судимость за совершение преступлений с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе, сети «Интернет»), а также за совершение преступлений, связанных с экстремизмом.

Введены требования к выходным данным сетевых изданий (как отмечается в пояснительной записке к законопроекту: это «позволит Роскомнадзору, а также иным государственным органам и органам местного самоуправления, заинтересованным юридическим и физическим лицам динамично реагировать на распространение деструктивной информации на сайтах сетевых изданий, поскольку контактные данные (наименование, учредитель, номер телефона и проч.) будут размещены в открытом доступе на их официальных сайтах».