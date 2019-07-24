Правительство внесло в Думу законопроект «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации». Документ реализует президентский указ 2016 года «О дополнительных мерах по укреплению платежной дисциплины». Оператором системы назначены налоговые органы России, ресурс поможет их контрольным функциям. Правительство надеется, что закон «обеспечит переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов на доходы физических лиц».

В прошлом централизованного ресурса с базовыми сведениями о населении в России не было. Новый проект станет источником эталонных данных для всех остальных государственных систем, например новых госуслуг, систем гос или муниципального управления, государственной статистики (в перспективе система позволит отказаться от переписи населения).

Система объединит сведения (о гражданах и не гражданах) разнесённые сейчас по государственным, муниципальным и другим системам: МВД, Минобороны, Минкомсвязи, Минобразования, налоговой, Минтруда, ЗАГСов и другие. В унифицированном формате в базе будут содержаться: имена, даты, место рождения/смерти, семейное положение, сведения о детях, о постановке на учёт в налоговых органах, пенсионном и мед страховании, образовании и другие данные вплоть до идентификатора госуслуг.

Запуск ресурса намечен на январь 2022 года, до 2025-го продлится переходный период.