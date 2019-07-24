Федеральная торговая комиссия Штатов решила, что за «утечки» персональных данных Facebook заслуживает штрафа в $5 миллиардов — это самый крупный штраф в истории FTC, утверждает CNN, но лишь месяц дохода соцсети. Обвинения выдвинуты после того, как доступ к персональным данным 87 млн обитателей Facebook получила аналитическая компания Cambridge Analytica, ныне закрытая, но в свои лучшие годы участвовавшая в десятках американских выборов разного уровня, вплоть до президентских.
Лайв Тайпинг
- Мобильные приложения
- Разработка
- Дизайн
Добавить 2 комментария
FB как монополию, нужно разделить, как это сделали со StandartOil.
Для начала, нужно запретить им расширяться в другие сферы, запретить покупки компаний уровня WhatsApp и Instagram, а те что есть, заставить продать.
Только уничтожая монополии, США способны остаться экономикой N1, иначе крах.
Текущий мотив, конечно, не экономический, а политический.
Победившие (Трамп и ко) расправляются с главным медиа ресурсом побежденных, прикрываясь обвинениями в свою сторону, рука кремля и прочий бред.
Вообще CNN по ссылке пишет, что обвинения появились не после выборов 2016, а ещё в 2012-м. Просто в последующие годы Цук продолжал наглеть. 7 лет назад Цук уже договорился кое о чём с FTC и пообещал регулятору, что он не будет баловаться с ПД, но затем всё-равно барыжил чужими персональными данными, всё больше и больше. Cambridge Analytica — просто один из эпизодов.
В частности, FB на голову обитателям сети лил обманчивые объяснения и выдавал запутанные настройки, иногда просто нагло врал, что распознавание лиц выключено, а оно было включено. Рекламодатели обращались/таргетовали свои произведения по телефонным номерам, которые жертвы оставляли в момент двухфакторной авторизации (Цук не объяснял, что будет использовать номера ещё для чего-то). Были и утечки. То есть ситуация, где Цук перевесил ответственность на каких-то сторонних лиц, я не я, лошадь не моя.
В какой-то момент комиссия хотела шарахнуть штраф в «десятки миллиардов», но побоялась, что его не утвердит судья. Цук для начала предложил ноль долларов. Сошлись на 5 млрд. Двое из 5 членов комиссии не согласны с мягкостью итогового решения. Сумма маленькая. Один комиссар вообще заявил, что было бы уместно впаять обвинения должностным лицам и директорам лично, а не корпорации (такой штраф оплатят собственники, включая невиновных) — есть основания считать, что они сознательно баловались с ПД и закрывали глаза на подчинённых, которые делали ровно тоже самое. «Цукерберг и Шерил Сандберг ушли от ответственности».
Как-то так. Теперь в Fb появится несколько директоров, которые будут следить за политикой в области ПД, уволить их их Цук не может, по крайней мере единолично. Но, в общем, снова можно будет перевесить ответственность ещё на кого-то. На этих вот директоров например…