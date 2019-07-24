Федеральная торговая комиссия Штатов решила, что за «утечки» персональных данных Facebook заслуживает штрафа в $5 миллиардов — это самый крупный штраф в истории FTC, утверждает CNN, но лишь месяц дохода соцсети. Обвинения выдвинуты после того, как доступ к персональным данным 87 млн обитателей Facebook получила аналитическая компания Cambridge Analytica, ныне закрытая, но в свои лучшие годы участвовавшая в десятках американских выборов разного уровня, вплоть до президентских.