Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и его первый заместитель Сергей Боярский 23 июня внесли в Думу закон, по которому в России может быть создан единый оператор для распространения через онлайн основных телеканалов (т. н. обязательного первого и второго мультиплексов). Представитель службы онлайн-вещания «Витрина ТВ» заявил ТАСС, что их проект подаст заявку и готов стать этим оператором. «Витрина ТВ» создана Национальной медиагруппой (НГМ), «Первым каналом», ВГТРК, «СТС Медиа», обсуждается присоединение структур «Газпром-медиа».

Ещё в марте 2019 года представитель НМГ на заседании Медиакоммуникационного союза предложил создать единого распространителя ТВ-контента по интернету, но формата законопроекта у предложения НМГ не было. Несмотря на поддержку со стороны Ростелекома, представители индустрии приняли идею НМГ «в штыки». Монополия, по мнению операторов и интернет-платформ, может навредить их развитию. В июле подтверждение опасениям игроков рынка появилось у «Триколора» — НМГ убрала несколько своих каналов с интернет-платформы независимого ТВ-оператора. НМГ требовали интегрировать в «Триколор» плеер «Витрины», но оператор воздержался.

Следует заметить, что операторы не имеют права отказаться от распространения обязательных ТВ-каналов. Если закон будет принят — не получится отказаться и от услуг «единого оператора», даже если независимые компании создали собственные платформы для распространения телеэфира по сети.