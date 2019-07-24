«Антимонопольный отдел министерства изучает вопрос о том, каким образом онлайн-платформам удалось закрепиться на рынке, и участвуют ли они в практиках, которые снижают конкуренцию, подавляют инновации или наносят иной вред потребителям», — перевёл RNS сообщение министерства юстиции США. Конкретный список платформ подлежащих проверке не приводится.

Как ранее сообщал Reuters, речь идёт о Google, Amazon, Facebook и Apple: «Это обещает быть беспрецедентной, широкомасштабной проверкой некоторых крупнейших компаний мира. Источник, знакомый с ходом ситуации, заявлял, что в проверке могут быть задействованы несколько государственных прокуроров».

Президент Трамп в прошлом открыто критиковал Amazon, например за злоупотребления услугами Почты США. Google — за подтасовку новостной картины (в поисковике не отрицают влияние). Facebook только что был оштрафован Федеральной торговой комиссией Штатов на $5 миллиардов за «утечки» персональных данных (которые, как считается в либеральных кругах, помогли Трампу выиграть выборы).