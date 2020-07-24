Совместное предприятие Aliexpress и Mail.ru Group в ближайшие полтора года сосредоточится на локализации площадки, улучшении описания продуктов, поиска по ним и других аспектов UX на сайте. До конца года планируется нанять 200−300 разработчиков, а в следующем году ещё 100−150. В последнем финансовом отчёте MRG также указано, что за первый месяц существования запущенных в марте прямых трансляций посредством них пользователи совершили покупки на 125 млн рублей. В одном из первых стримов «певец Шура старательно запаковывал набор защиты от вышек 5G для Виктории Бони».
В 2022—2023 году планируется дорастить русский Aliexpress до общего объема товарооборота (gross merchandize volume) в $10 млрд при 50 млн покупателей в год.
Тем временем, помимо знаменитых описаний товаров на Али, уходит в прошлое ещё один эпохальный феномен в торговле -- оффлайновые «Черные пятницы». Ритейлеры просто не смогут себе их позволить ввиду невозможности совместить с требованиями по борьбе с ковидом. Распродажные толпы в магазинах плохо сочетаются с социальной дистанцией, сокращёнными часами работы, дезинфекцией и измерением температуры. А у людей будет меньше денег на спонтанные покупки. Walmart и вовсе решил закрыть магазины на День Благодарения вопреки традиции именно тогда начинать распродажи. CEO Macy считает, что ритейлерам надо активнее использовать интернет-ресурсы, а распродажи ещё можно спасти, увеличив их сроки.
Вице-президент Kantar Retail вообще собирается переосмыслить «Чёрную пятницу»: раньше она существовала для того, чтобы отключить людям мозг и заставить налетать на то, что подешевело. Теперь можно, например, продавать эксклюзивно что-то, чего нет у других. Это особенно актуально в связи с проблемами, которые создала поставкам пандемия. Очевидно, что для онлайн-площадок распродажи останутся актуальным форматом. В том числе для Aliexpress: россияне в 2020 году потратили на распродаже «618» 7,3 млрд рублей.
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Переводы AliExpress стали мемом, но особой проблемы с поиском товаров нет. Вбиваешь англоязычное название и вуаля. С китайскими продавцами общаюсь на английском. Они понимают без проблем. Другая беда, что большинство россиян безграмотны, а из школьного и университетского курса помнят: «Лондон — зе кэпител оф Греат Бриттен». Что поделать, страна такая.
Помимо привычного кроссборда, заказал микроволновку из РФ по акции. Уложились по доставке в 4−5 дней со склада в России (подозреваю, Подмосковье). Другое дело, что информирование о статусах заказа ничуть не лучше, чем о посылке из-за рубежа. Звонить некуда — писать о статусе заказа тоже некому. 3−5 дней для Москвы при полной тишине — это много. Мама аж заволновалась: где заказ, а в назначенный день ждала курьера весь день (классика жанра). Поскольку заказывал и более дорогие товары и всё было ок, решил подождать, так как кроме общей информации «товар передан в курьерскую службу» — ничего вразумительного не получил.
Мобильный клиент Али постоянно обновляется, но интерфейс его именно в разделах заказы, отслеживание, оплата, переписка — всё неудобнее и неудобнее первых версий. У китайцев очень странное представление о UI. Честно говоря, немного поднадоел подход у нас тут «акции каждый день купоны на всё и вся, но сначала купи на $5 этого барахла». Всё пестрит и переливается перед глазами как китайский новый год. Немного от такой назойливости устаешь и уходишь из приложения без покупок.
Кстати, приложение и сайт плохо запоминают, что ты искал ранее и чаще всего похожие товары больше не подходят.