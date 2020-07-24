Совместное предприятие Aliexpress и Mail.ru Group в ближайшие полтора года сосредоточится на локализации площадки, улучшении описания продуктов, поиска по ним и других аспектов UX на сайте. До конца года планируется нанять 200−300 разработчиков, а в следующем году ещё 100−150. В последнем финансовом отчёте MRG также указано, что за первый месяц существования запущенных в марте прямых трансляций посредством них пользователи совершили покупки на 125 млн рублей. В одном из первых стримов «певец Шура старательно запаковывал набор защиты от вышек 5G для Виктории Бони».

В 2022—2023 году планируется дорастить русский Aliexpress до общего объема товарооборота (gross merchandize volume) в $10 млрд при 50 млн покупателей в год.

Тем временем, помимо знаменитых описаний товаров на Али, уходит в прошлое ещё один эпохальный феномен в торговле -- оффлайновые «Черные пятницы». Ритейлеры просто не смогут себе их позволить ввиду невозможности совместить с требованиями по борьбе с ковидом. Распродажные толпы в магазинах плохо сочетаются с социальной дистанцией, сокращёнными часами работы, дезинфекцией и измерением температуры. А у людей будет меньше денег на спонтанные покупки. Walmart и вовсе решил закрыть магазины на День Благодарения вопреки традиции именно тогда начинать распродажи. CEO Macy считает, что ритейлерам надо активнее использовать интернет-ресурсы, а распродажи ещё можно спасти, увеличив их сроки.

Вице-президент Kantar Retail вообще собирается переосмыслить «Чёрную пятницу»: раньше она существовала для того, чтобы отключить людям мозг и заставить налетать на то, что подешевело. Теперь можно, например, продавать эксклюзивно что-то, чего нет у других. Это особенно актуально в связи с проблемами, которые создала поставкам пандемия. Очевидно, что для онлайн-площадок распродажи останутся актуальным форматом. В том числе для Aliexpress: россияне в 2020 году потратили на распродаже «618» 7,3 млрд рублей.