В конце мая 2017 года Центробанк отозвал лицензию у «Айви Банк», недостаток капитала составлял тогда 544,7 млн руб. 23 августа арбитражный суд Москвы по иску ЦБ признал «Айви Банк» банкротом.

В мае регулятор заявил: «Бизнес-модель Айви Банка носила выраженный кэптивный характер и в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации.

По данным справочника ЦБ по кредитным организациям на 13 апреля 2017 года, одним из акционеров банка являлся советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко, а также владелец холдинга «Новапорт» Роман Троценко, сообщило агентство RNS.

«Долю в банке купил в долг после кризиса 1998 года, банки тогда были удивительно дешевы», — вспоминал советник Президента. На момент назначения советником, в январе 2016, Клименко контролировал 10% примерно банка.