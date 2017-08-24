Сервис проката автомобилей Hertz прекратил работу в России. Об этом сообщает RNS со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, компания «Ричмонт транспортные услуги», которая работает под американским брендом, уходит с рынка, так как не может конкурировать с каршеринговыми сервисами в России.

15 августа представители «Ричмонт транспортных услуг» заявили, что обратились в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом. Пока в картотеке суда иск о банкротстве не зарегистрирован.

В России компания начала работать в 1996 году. Hertz стала самой крупной сетью по аренде автомобилей в стране: ее представительства были в 20 городах, на 33 станциях, по информации на сайте сервиса. Согласно данным СПАРК, в 2016 году выручка компании в России снизилась на 11,5% - до 504 млн рублей, а чистая прибыль — на 61% - до 43 000 рублей.