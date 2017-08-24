Несмотря на многочисленные скандалы Uber и отставку генерального директора Трэвиса Каланика, ее чистая выручка продолжает расти. Во втором квартале 2017 года этот показатель составил $1,75 млрд, в первом квартале — $1,5 млрд, а год назад — $800 млн. При этом убыток компании по сравнению со вторым кварталом 2016 года сократился на 14% и составил $645 млн. Количество поездок выросло на 150% также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Axios.