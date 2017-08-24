Роскомнадзор заблокировал сервис хостинга презентаций SlideShare. Как пояснил представитель ведомства, на заблокированном сайте была размещена одна из книг, пропагандирующих радикальный ислам. Роскомнадзор обратился в SlideShare с просьбой удалить этот материал и после того, как SlideShare несколько раз игнорировал обращения, инициировал процедуру блокировки. SlideShare принадлежит деловой соцсети LinkedIn, сама сеть заблокирована ещё осенью 2016 года, но не за распространение запрещённых в России материалов, а за работу с персональными данными россиян без соблюдения российских норм о ПД.

SlideShare — хороший и полезный сервис, как только противоправный контент будет удален с ресурса, он станет вновь доступен для россиян, — сказали газете «Известия» в пресс-службе надзорного ведомства.

В июле этого года Роскомнадзор сообщил, что за пять лет действия закона, ограничивающего доступ к сайтам с запрещенной информацией, было заблокировано 257 тыс. ресурсов. При этом более 178 тыс. ресурсов были исключены из черных списков после удаления противоправного контента.

SlideShare мог быть заблокирован ещё в 2015 году, тогда Генпрокуратура тоже вносила некоторые адреса сервиса в реестр блокировок.