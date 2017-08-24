Из-за процесса импортозамещения пострадала американская компания Microsoft — госкомпании и госорганы меньше закупают ее продукты. Во втором квартале 2017 года госкомпании потратили на покупку продуктов Microsoft 668 млн рублей — в 6 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и в 3 раза меньше, чем в первом квартале этого года, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя аналитического центра «Национального рейтинга прозрачности закупок». Представитель Microsoft отказался от комментариев. Сейчас российское подразделение корпорации не имеет формального руководителя. В июле 2017 года президент российского Microsoft Павел Бетсис ушел в отставку и лишь 31 августа его пост займёт новый президент Томаш Боченек. Кроме рухнувших продаж Боченеку придётся или смириться, или найти выход из ситуации с принадлежащими Microsoft сервисами SlideShare и LinkedIn. Они заблокированы у российских провайдеров, так как не смогли перенести персональные данные россиян в РФ и очистить свои страницы от запрещённых в России материалов.

Председатель оргкомитета «Национального рейтинга прозрачности закупок» Виктор Симоненко отметил, что закупки продукции Microsoft в госсекторе «устойчиво снижаются из года в год». По данным аналитиков, за первые два квартала 2017 года госорганы потратили на Microsoft на 4 млн рублей меньше, чем за такой же период в 2016 года, и на 91 млн меньше, чем за первые два квартала 2015 года. В этом году траты на продукты компании будут еще меньше, чем в 2016 году, потому что закупка ПО — не та статья, которой закрывают бюджет в конце года, добавил Симоненко. Закон, согласно которому заказчик обязан при закупке ПО для государственных нужд отдавать приоритет российским разработкам, вступил в силу еще 1 января 2016 года. В июле 2016 премьер-министр Дмитрий Медведев дал госорганам три года для полного перехода на отечественное ПО. В исключительных случаях покупатель может попытаться объяснить, почему ему не подходят отечественные решения, однако доказательства можно опротестовать через суд.

В середине 2016 года Microsoft совершил крупнейшую M&A-сделку за свою историю и купил LinkedIn, потратив $26,2 млрд. В свою очередь с 2012 года соцсети LinkedIn принадлежит сервис для публикации презентаций SlideShare.

«Материнская» для SlideShare соцсеть LinkedIn была заблокирована в РФ через несколько месяцев после продажи — осенью 2016. В LinkedIn заявили, что сеть не смогла перенести персональные данные россиян в РФ, как того требует закон страны. В результате Роскомнадзор закрыл доступ к соцсети через российских провайдеров, позднее добился от Apple и Google удаления LinkedIn из русских App Store/Play. LinkedIn обратилась к российской аудитории и объяснила, что вернёт деньги платящим российским пользователям. Затем соцсеть пожаловалась на свою централизованную структуру: чтобы выполнить требования Роскомнадзора для разблокировки, сети придётся фактически дублировать глобальный сайт на российской территории.

Даже после блокировок на рубеже 2016—2017 годов Microsoft продолжал считать, что LinkedIn так или иначе ведёт бизнес в России. В марте 2017 заблокированный LinkedIn зарегистрировался в Федеральной налоговой службе (ФНС), чтобы платить 18% НДС с оказанных россиянам интернет-услуг.

В августе 2017 года регулятор предъявил претензии уже к SlideShare и потребовал удалить пропаганду радикального ислама, но успеха не достиг и сервис для публикации презентаций оказался заблокирован (претензии к SlideShare были и в 2015 году, но тогда мелкие и без тяжёлых последствий).