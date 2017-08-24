«Привет! Хочу поделиться новостью: мы выиграли суд у "Матч ТВ"», — сообщил Дмитрий Навоша гендиректор Sports.ru. В апреле 2017 года «Матч ТВ» первым получил в Мосгорсуде право на блокировку Sports.ru за «пиратство», однако Роскомнадзор не нашёл пиратских материалов на Sports.ru и блокировка не состоялась. В мае «Матч ТВ» снова подал иск на Sports.ru. В ответ Sports.ru обратился в суд и указал, что на принадлежащем "Матч ТВ" проекте blogs.sportbox.ru размещаются копии материалов Sports.ru, что и было подтверждено.

23 августа в Мосгорсуде прошло очередное заседание по иску Sports.ru к «Матч ТВ», связанному с незаконным использованием контента Sports.ru на одном из интернет-порталов телеканала (Sportbox.ru). Суд счел требования Sports.ru (удалить незаконно размещенный контент и компенсировать госпошлину по этому иску) правомерными и принял решение об их удовлетворении. У «Матч ТВ» есть 30 дней на обжалование этого решения.

На предыдущих заседаниях по этому иску представители «Матч ТВ» утверждали, что незаконнои использованные телеканалом тексты Юрия Дудя и других авторов Sports.ru не подлежат защите законом – так как «не отличаются оригинальностью и новизной» (эта и все последующие цитаты приведены по представленному «Матч ТВ» заключению), «в текстах отсутствует личный интеллектуальный вклад», «тексты не являются самостоятельными и оригинальными», их «стиль не индивидуален».

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Этот наш иск – по сути, встречный по отношению к иску «Матч ТВ», принявшемуся преследовать Sports.ru по смехотворному поводу – пара роликов ФНЛ, второй российской лиги. Причем конечной целью этого преследования является вечная блокировка Sports.ru, чем прежде представители «Матча» угрожали нам только устно, а сейчас такое намерение зафиксировано и письменно в материалах дела, в одном из ходатайств «Матч ТВ».

Учитывая, что управляющий «Матчем» холдинг «Газпром-Медиа» уже добился блокировки в России крупного видеохостинга Dailymotion, мы не можем легкомысленно относиться к угрозе уничтожения старейшего спортивного сайта страны, непрерывно работающего с 1998 года. Какими бы ни были их мотивы – желание монополизировать еще и спортивный интернет, неприятие критических публикаций на Sports.ru или в самом деле желание поквитаться за хайлайты ФНЛ, которые канал и сайт «Матча», кстати, по-прежнему не показывают.

Потому мы намерены продолжать не только защищаться от атак «Матч ТВ» в судах, но и сами потихонечку их судить: если уж придется какие-то сайты закрывать – то тогда уж все сразу.