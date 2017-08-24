Alphabet, материнская компания Google, разрабатывает инструменты, которые помогут увеличить количество подписок на СМИ, и тестирует специальные инструменты для онлайн-платежей и таргетинга. Об этом сообщил Bloomberg. Также известно, что вернется программа «first click free», с помощью которой читатели смогут бесплатно прочесть первый материал при переходе из поиска Google. В октябре 2017 года в конкурирующей Facebook начнётся тестирование альтернативного механизма продаж подписок на платные СМИ.

Платный контент СМИ давно могут распространять через магазин приложений и контента Google Play. Новая инициатива предполагает подписку за пределами Play , но всё-равно под контролем Google.

Первые тесты Google провёл с изданиями New York Times и Financial Times. И уже появились результаты: во втором квартале количество подписчиков первого издания увеличилось на 13,9%, а доходы от рекламы выросли на 0,8%.

Создатель Google News и Google+ Ричард Гинграс рассказал, что в настоящее время компания ведет переговоры с десятками других изданий, поскольку медиакомпании активно переходят к модели цифровой подписки. Гинграс не сообщил, как они будут делиться доходами с издателями. Советник президента и исполнительного директора The New York Times заявил, что их компания еще не обсудила условия с Google.

Эта новость появилась после сообщения представителями Facebook о том, что они начали задумываться о введении платной подписки на контент СМИ. Проводить тестирование функции в соцсети, возможно, начнут в октябре этого года.

По данным EMarketer, 60% цифровой рекламы на рынке находятся под контролем Google и Facebook. Такая доля оценивается в $83 млрд.