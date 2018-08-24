Mail.Ru Group Алишера Усманова, китайская Alibaba Group и Российский фонд прямых инвестиций [суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации с зарезервированным капиталом $10 млрд под управлением] ведут переговоры о создании СП в области онлайн-ритейла, выяснил The Bell. Ранее Alibaba не смогла договориться об аналогичном партнерстве со «Сбербанком».
В 2017 «Сбербанк» нашел себе партнера в лице Яндекс.Маркета, а в июне 2018 произошла «утечка» из банка ВТБ. Конкурирующий госбанк, якобы, опять поговорил с Alibaba: «чтобы не отстать от Сбербанка», — объяснил тогда источник «Ведомостей». Сегодня ВТБ больше не упоминается. В октябре 2017 Mail.Ru поддержал магазин с продавцами-китайцами, китайские TomTop, Chinabrends, Elenxs, с помощью Mail.ru, занялись продажами в РФ без посредников и без НДС.
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Китайцев хотят скрестить с российскими компаниями, чтоб можно было с них спокойно взимать НДС, потому что силой заставить его платить, довольно проблематично, китайцы легко могут создать РФ политические проблемы, как на самом высшем уровне, так и на низовом, озлобляя население общением с таможней.
Поздно. Али уже хромая утка — качество упало гораздо ниже плинтуса, Я.Маркет вообще офигенен по сравнению с ними сейчас.
Деглобализации парни не пережили, увы.
Но — что лоху варежка с дырками, мастеру — перчатка без пальцев. В общем, сейчас есть возможность их подвинуть. Сможете?
>Али уже хромая утка — качество упало гораздо ниже плинтуса
У али когда то было качество?
Может вы про вау-эффект из-за цен?
Тут два момента:
1. Их лишили бесплатной доставки, считай запретив безтрек, но им доставка все равно дешевле обхожится по РФ чем например мне.
2. Они уже захватили половину рынка екомерса РФ, поэтому можно начинать зарабатывать — поднимать цены.
>сейчас есть возможность их подвинуть. Сможете?
Такой возможности нет, они как не платили налогов, так и не платят, а это почти половина цены, яндекс и маил.ру хотят подвинуть китайцев с помощью китайцев, т.е. не сам кроссбордер, а алиэкспресс. Это история про монетизацию имеющегося трафика, а не про интернет торговлю.
Я имел в виду не качество товара, а качество сервиса.
У меня, например, из последних 10 заказов 2 доставки, 3 диспута, остальное — moneyback. Перешел на e-bay в результате.
И да, я не про Россию говорю, а про мировые рынки — я на них работаю. Россия только маленькая часть.
>У меня, например, из последних 10 заказов 2 доставки, 3 диспута, остальное — moneyback.
Это вам так повезло, в основном народ доволен.
>Перешел на e-bay в результате.
Там те же китайцы же, если их принудительно не отключать.
>И да, я не про Россию говорю, а про мировые рынки
Они уже так или иначе принадлежат китайцам, конкурировать с ними реально только в узких и уже исчезающих нишах.
Сейчас екомерс превратился в мясорубку инвестиций, мало кто в нем реально зарабатывает прибыль здесь и сейчас, все только вкладываются с надеждой на будущее, но будущее все не наступает, всегда появляется кто-то, кто только что пришел и готов вкладываться в надежде на будущее.