Mail.Ru Group Алишера Усманова, китайская Alibaba Group и Российский фонд прямых инвестиций [суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации с зарезервированным капиталом $10 млрд под управлением] ведут переговоры о создании СП в области онлайн-ритейла, выяснил The Bell. Ранее Alibaba не смогла договориться об аналогичном партнерстве со «Сбербанком».

В 2017 «Сбербанк» нашел себе партнера в лице Яндекс.Маркета, а в июне 2018 произошла «утечка» из банка ВТБ. Конкурирующий госбанк, якобы, опять поговорил с Alibaba: «чтобы не отстать от Сбербанка», — объяснил тогда источник «Ведомостей». Сегодня ВТБ больше не упоминается. В октябре 2017 Mail.Ru поддержал магазин с продавцами-китайцами, китайские TomTop, Chinabrends, Elenxs, с помощью Mail.ru, занялись продажами в РФ без посредников и без НДС.