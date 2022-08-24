Американский суд отказал офшору Мамута Lynwood в рассмотрении иска по девяти требованиям к бывшим сотрудникам Рамблера, в том числе Игорю Сысоеву, фактическому основателю Nginx. Это не означает, что процесс завершён, однако в текущих условиях бесперспективность претензий Мамута упирается в то, что:

Русскому не очень легко выиграть иск пусть и даже против других русских в американском суде. Реализовать исполнение решения суда на территории России - тоже сложно. Реализованное на территории США решение суда (в отношении F5, например, владельца "несвободного" Nginx) не гарантирует того, что Мамут получит хоть какие-то средства, которыми он сможет распоряжаться

Попытка Мамута получить денег с продажи Nginx Corp в F5 продолжается уже около трёх лет. От неё открестились и сам "Рамблер", и Сбер