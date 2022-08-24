Компания Jetbrains, вывезшая сотрудников из России после начала боевых действий на Украине, продала часть своей коммерческой недвижимости, но столкнулась с трудностями при продаже оставшихся активов:

У JetBrains остаются два здания на Приморском проспекте Санкт-Петербурга общей площадью 30 тыс. кв. м и недостроенный офис рядом площадью 35 тыс. кв. м. По словам источника “Ъ”, продаже объектов препятствуют завышенные ожидания JetBrains, которая хочет выручить за эту недвижимость около $200 млн (примерно 11,95 млрд руб. по курсу ЦБ). Руководитель проектов отдела инвестиций Knight Frank St. Petersburg Сергей Дуванов говорит, что запрашиваемая цена превышает рыночную на 50%. Скорее всего, JetBrains придется предоставить дисконт, указывает он. Перспективы продажи активов также затрудняет необходимость инвестировать в достройку, добавляет Виктор Заглумин.

У интернет-компаний, традиционно, сложные отношения с недвигой: с одной стороны компаниям всегда нужны свободные средства для развития, с другой стороны - денег иногда оказывается так много, а людей для исполнения планов компании так мало, что эти деньги хочется инвестировать куда угодно, например в недвижимость. К примеру, "Яндекс" долгое время приглядывался к покупке "Красной Розы" на Тимура Фрунзе в Москве, но в конце концов решил строить свой кластер на месте бывшей гостиницы "Корстон"