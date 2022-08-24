Маркетплейс Ozon опубликовал финансовый отчет за II квартал нынешнего года – результаты по большинству показателей оказались значительно лучше прошлогодних. За отчетный период компания фиксировала рост заказов сразу на 121%, а их общее количество достигло 90,2 млн. На 67% увеличилось число активных покупателей – теперь их на Ozon 30,7 млн. А продавцов на маркетплейсе за год стало больше в три раза – на данный момент их 150 тыс. Общая выручка выросла на 58% год к году — до 58,5 млрд рублей. В том числе выручка от услуг выросла на 185% — за счёт комиссий и рекламы (выручка от рекламы увеличилась на 220%, до 4,8 млрд рублей) — и превысила выручку от продажи товаров. Чистый убыток сократился в два раза — до 7,2 млрд рублей. Общий объём оборота товаров и услуг вырос на 92% — до 170,6 млрд рублей. Скорректированная EBITDA составила 200 млн рублей по сравнению с убытком в 9,1 млрд рублей во втором квартале 2021 года.

Однако в то же время Ozon сообщил, что переносит на неопределенный срок выплаты по облигациям на сумму $ 750 млн со сроком погашения в 2026 году, которые были выпущены кипрской холдинговой компанией группы Ozon Holdings PLC. В заявлении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США компания отмечает, что невыплата купонных платежей по указанным облигациям в соответствии с их условиями классифицируется как технический дефолт, который уже 8 сентября станет полноценным дефолтом. Ozon сообщила, что в данный момент завершает переговоры по реструктуризации задолженности по облигациям в течение этого финансового года. Сейчас проблема компании в том, что у нее есть необходимые средства, чтобы рассчитаться с кредиторами, но она не может их перевести на их счета из-за санкций.

Акции компании выросли после публикации о финансовых результатах, но сразу за этим последовала коррекция.