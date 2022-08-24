Тверской суд Москвы заочно арестовал соучредителя и исполнительного директора швейцарской инвестиционной компании Bryanston Group, гражданина ФРГ Фабиана Кройхера. Его обвиняют в мошенничестве на сумму €47 млн, он уже объявлен в международный розыск в рамках расследования дела о хищении акций компании BelkaCar — одного из крупнейших российских каршеринговых операторов.

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Помимо господина Кройхера, обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявлены также гендиректору компании Singular СIS гражданину Германии и России Ральфу Новаку и инвестиционному директору компании Winterberg Group Ильмару Азмуханову. Они оба после задержания в феврале 2022 года были арестованы и сейчас находятся в СИЗО.

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уголовное дело, связанное с хищением акций ВelkaCar, было возбуждено после обращения в полицию господина Соботки и первоначально расследовалось по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) в отношении неустановленных лиц. Параллельно с ним началось расследование и дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ, после чего они были объединены. По версии следствия, фигуранты еще в 2017 году вступили в преступный сговор, направленный на хищение ценных бумаг у их владельца. Злоумышленники продали 35,5 тыс. акций кипрского офшора BelkaCar Ltd, который является единственным акционером российского АО «Каршеринг» — управляющей компании российской BelkaCar.

Сделка, как указано в материалах дела, была обманным путем совершена за спиной господина Соботки. Покупателем акций, по данным следствия, выступила подконтрольная участникам сговора швейцарская Bryanston Resources АG. Следствие при этом уверено, что проведенная сделка была фиктивной, так как произошла без оплаты ценных бумаг.