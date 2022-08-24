АО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ), которое является учредителем ведущей деловой газеты в России «Ведомости», сообщает о смене владельца. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который поступил в редакцию «Ведомостей». 100% акций АО «Саппорт», являющегося единственным акционером компании, у предыдущего собственника Ивана Еремина приобрел медиаменеджер Олег Леонов.
В совет директоров компании вошли главред издания "Версия", пресс-секретарь "Газпромбанка", вице-президент GR и PR ГК "Дело" (владеет портовыми мощностями на Юге и Северо-Западе России).
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