АО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ), которое является учредителем ведущей деловой газеты в России «Ведомости», сообщает о смене владельца. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который поступил в редакцию «Ведомостей». 100% акций АО «Саппорт», являющегося единственным акционером компании, у предыдущего собственника Ивана Еремина приобрел медиаменеджер Олег Леонов.