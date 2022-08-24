Григорий Бакунов в Киеве потерял дар речи, когда почитал предложения Еврокомиссии по мониторингу веб-сервисов для борьбы с детской порнографией (конечно же):
– Как вы гарантируете, что провайдеры используют технологию (только) для обнаружения "вредного" контента? Как будут обрабатываться ошибки? Как выявлять возможные случаи неправомерного использования? Неправильное использование технологии влечет за собой штрафы. Соответствие поставщиков должно быть обеспечено национальными властями. Да, технологии должны быть такими, чтобы годиться только для идентификации CSAM.
– Да, по сути предполагается, что живые люди (Investigators в терминах будущего закона) будут глазами отсматривать любые диалоги, похожие на секстинг, на предмет “нет ли там людей возрастом младше возраста согласия”. Интересная работа, молоко за вредность дадут.
– Первыми, кто начнет отдавать данные и следовать этому нормативу будут WhatsApp и Skype.
Мои выводы: происходит попытка убить приватность в интернете, в очередной раз под предлогом борьбы с детским порно.
Комментарий Roem.ru: приватность и свобода слова в Европе будут придушены в самое ближайшее время. Потому что свободу слова очень легко давать, когда недовольных в обществе минимум или у этих недовольных нет особой жизненной альтернативы кроме как оставаться в том обществе, которое им не нравится.
При ухудшении же материального благосостояния граждан возрастает и количество недовольных, и возникают альтернативные пути своего жизнеобустройства, вроде переезда в другие страны. И в данной ситуации недовольство граждан выраженное в медиа становится самоподдерживающимся процессом с положительной обратной связью.
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Регулярно слушаю и читаю заметки Григория. Здесь неправильно подана информация даже из его канала. В ЕС давно идет возня по регулированию взрослого контента. Очевидно, что немалая часть трафика контента находится не только на вебкам-сайтах и XXX, но в облачных сервисах, закрытых чатах в мессенджерах. Алгоритмы везде дают сбой. Нужен человеческий фактор (модератор). Да, свобод станет поменьше. Да, Google банит за фото пенисов для медицинских нужд (кейс про отца и сына) и никакой суд ему не указ. Зато в России 22 августа в метро превентивно задерживали всех, чья фото совпала с базой (в Коммерсанте подробней). Большинство задержаний и отправлений в отделения оказались ложными. Надеюсь, что граждане подадут иски к МВД за произвол, как нарушения своих прав и свобод. Благодаря инновациям Собянина, каждый вход в автобус, метро, остановку фиксируется, а ваша физиономия добавляется в картотеку. Быстро догнали Китай и перегнали ЕС и США.
Очень сложно подавать информацию правильно, когда автор теряет дар речи. Вот фразу "Потому что все наоборот, шифрование помогает нам верить, что преступники и злоумышленники, думающие, что они представляют сторону добра, не доберутся до наших сообщений и фотографий. " до сих пор понять не могу, полдня думаю
Видимо, оговорился и неверно сформулировал предложение. Странно, что не исправил. По тексту выше понятно, что под предлогом поиска порнографии и извращенцев (благая инициатива, никто не возразит), начнут смотреть личные файлы пользователей. Шифрование данных у сервисов осложняло работу спецслужб и теперь они хотят получить прямой доступ к хранилищам без официальных запросов. Тонкая грань между приватностью и интересами общества.
Ну так это мы и отразили, я вообще не понял претензий
В тексте не обозначено, что это великий Бобук Киевский написал?