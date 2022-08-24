Григорий Бакунов в Киеве потерял дар речи, когда почитал предложения Еврокомиссии по мониторингу веб-сервисов для борьбы с детской порнографией (конечно же):

– Как вы гарантируете, что провайдеры используют технологию (только) для обнаружения "вредного" контента? Как будут обрабатываться ошибки? Как выявлять возможные случаи неправомерного использования? Неправильное использование технологии влечет за собой штрафы. Соответствие поставщиков должно быть обеспечено национальными властями. Да, технологии должны быть такими, чтобы годиться только для идентификации CSAM.

– Да, по сути предполагается, что живые люди (Investigators в терминах будущего закона) будут глазами отсматривать любые диалоги, похожие на секстинг, на предмет “нет ли там людей возрастом младше возраста согласия”. Интересная работа, молоко за вредность дадут.

– Первыми, кто начнет отдавать данные и следовать этому нормативу будут WhatsApp и Skype.

Мои выводы: происходит попытка убить приватность в интернете, в очередной раз под предлогом борьбы с детским порно.