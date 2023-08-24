Исследователи компании NewsGuard, которая занимается борьбой с дезинформацией и оценивает надёжность новостных платформ, обнаружили 37 крупных новостных сайта, перепечатывающих без ссылки новости из New York Times, Reuters и CNN и использующих генеративный ИИ чтобы переписать новость и избежать обвинений в нарушении авторского права. При этом владельца сайтов даже не озаботились тем, чтобы удалить их текстов новости дисклеймер, то есть сообщение ИИ о том, что он не может гарантировать корректности материала, так как он является перепечаткой из другого источника. По сути, в отчете NewsGuard говорится о полностью автоматизированных платформах которые переписывают сообщения новостных агентств и СМИ при помощи ИИ и выкладывают их в сеть для привлечения трафика в первую очередь из поисковых систем. В частности, так работают порталы DailyHeadliner.com и TalkGlitz.com. Такие «контентные фермы» существуют давно, но развитие генеративного ИИ обеспечило им переход на новый масштаб деятельности.