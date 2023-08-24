Некоммерческая организация фактчекеров Full Fact исследовала районные сообщества в Фейсбуке по всему миру и сделала вывод, что они являются рассадником фейков. Соседи постоянно пугают друг друга фальшивыми пропавшими детьми, сбежавшими ядовитыми змеями и прочими маньяками. Посты о реальных опасностях и проблемах из-за этого не получают должного внимания, а люди пугаются и оказываются перегружены ложной информацией.

Распространена практика редактирования постов после того, как они собрали много лайков и прочих реакций: в текст вставляют рекламу самых разных товаров и услуг. Часто в посты вставляют партнёрские ссылки. Один и тот же пост о бородатом бомже с ножом появился в сообществах нескольких городов Британии и Северной Ирландии, а потом распространился по пабликам в США и Австралии.

Full Fact ещё в апреле обратились в Meta (запрещена в России) с рассказом об этой проблеме, но никакой реакции не получили. Зато, коммемнтируя исследование Full Fact для прессы, представитель компании заявил, что они "построили самую большую глобальную фактчекинговую платформу в мире в партнёрстве с более чем 90 проверяющими информацию организациями, включая Full Fact. Мы удаляем посты с ложной информацией, которые нам показывают Full Fact".

Тем временем, в России домовые чаты планируется перенести в приложение «Госуслуги.Дом» на базе VK Messenger. Тестирование уже началось в Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Свердловской и Челябинской областях, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе. В чатах могут общаться владельцы квартир ("только проверенные собственники"). Чаты должны стать "единым окном для решения вопросов жителей". Они будут "обсуждать любые вопросы, касающиеся дома, предлагать идеи по его улучшению, проводить опросы для формирования общей позиции" и "организовывать взаимодействие в сфере ЖКХ". Снимающих квартиры к решению проблем, видимо, не подпустят.