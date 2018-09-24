Глава Роскомнадзора (РКН) Александр Жаров рассказал президенту Путину, что его ведомство заблокировало все крупнейшие площадки, которые распространяли в рунете пиратский киноконтент, передал РБК. Одновременно, на момент публикации российским интернет-зрителями доступны такие сервисы просмотра кино, как Яндекс.Видео и принадлежащая Mail.ru Group соцсеть ВКонтакте. Следует заметить, что оценки главы РКН и правообладателей диаметрально разошлись, владельцы прав на фильмы и сериалы считают крупнейшими «пиратами» два вышеупомянутых сервиса, а не какие-то иные, уже заблокированные РКН.
Так «Яндекс», по словам гендиректора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина — это главный источник аудитории пиратских сайтов, а Яндекс.Видео — крупнейший пиратский видеопортал Рунета. Ассоциация объединяет кинотеатры Amediateka, Megogo, TV1000Play, TVZavr и Ivi. Глава последнего кинотеатра Олег Туманов в мае 2018 на ПМЭФ отметил, что доля «Яндекса» в трафике топ-10 пиратских ресурсов равна 78%. Cоучредитель продюсерской компании Cosmos Studio Александр Акопов там же на ПЭМФ подтвердил, что «Яндекс» является на сегодняшний день основной пиратской площадкой, ущерб от него в разы больше, чем, например, от Google. В свою очередь конкуренты «Яндекса» на рынке кино и сериалов, принадлежащая Mail.ru Group соцсеть ВКонтакте, по оценке Торгпредства США, ежегодно признаётся одним из крупнейших источников пиратских видео, но не только в России, а во всём в мире.
Летом 2018 года представители телеканалов холдинга «Газпром-медиа» начали преследование «Яндекса» за распространение пиратских копий собственных сериалов, рассматривался и вопрос блокировки доступа из Рунета к Яндекс.Видео, предварительное решение об этом вынес Мосгорсуд. Спустя некоторое время «Яндексе» потянул в суд о пиратстве своих коллег из Mail.ru Group — самозародившийся пиратский фейерверк на Яндекс.Видео не поддаётся алгоритмам «Яндекса» по оценкам поисковика, но в конце концов, в РФ же есть ещё и ВКонтакте, вспомнили в «Яндексе» сентябре 2018. В промежуточном итоге представитель «Яндекса» был приглашён на разговор в Администрацию Президента РФ.
Как рассказывали источники «Ведомостей», присутствовавшие на разговоре в АП, в «Яндексе» выразили теоретическую готовность добровольно бороться с пиратством — однако эта борьба начнётся не раньше, чем к ней присоединяться конкуренты из Mail.ru Group и других крупнейших площадок. Запросы о кино традиционно входят число самых главных запросов в «Яндексе» и поэтому очень существенно влияют на образ поисковика в глазах посетителей, особенно если ВКонтакте сохранит мировое лидерство, а «Яндекс» утратит российское.
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Жаров банил-банил, банил-банил, банил-банил… А бана никто из зрителей не заметил… Что угодно кроме пары сериалов ГПМ можно смотреть или прямо на Яндексе, или в любом из оставшихся кинотеатров. Их названия не важны вообще. Хорошо, что Путин, кажется, не смотрит кино в интернете и никак не оценивает жалкую борьбу с пиратством. Иначе бы воспоследовали выводы…
так это же и прекрасно. Еще не хватало, у нищего населения отнимать возможность посмотреть дурацкий сериал. Обычный человек его и физически не сможет смотреть изза ужасного качества сюжета, света, игры, музыки, кадрирования…блаблабла
А так и борьба идет вроде и кому охота могут смотреть эти произведения.
Насколько я понимаю… Я не понимаю, что там забанил Александр Александрович. Основная инфраструктура пиратского рынка состоит из быстрого робота «Яндекса», из серверных мощностей под хранение файлов Mail.ru Group и, наконец из денег онлайн-казино Azino777, который по показам видеорекламы обгоняет таких рекламодателей, как тот же Tele2, Coca-Cola и даже «Яндекс». Вся большая тройка (действительно большая, это крупнейшие структуры РФ в своих нишах, обслуживающая пиратов) — как работала, так и работает. Путина жалко. Потерял время на пустую встречу.
>>> Насколько я понимаю… Я не понимаю, что там забанил Александр Александрович. Основная инфраструктура пиратского рынка состоит
да не надо о грусном то. На докладах соотвествующего уровня и цифры и термины должны быть соотвествующие, масштабные, глобальные. Какбы рисуются такие полчища пиратов, 12000, одноглазые, с деревянными ногаме и попугаями. Лезут на абордаж. А мы их тут уничтожили.
Звучит солидно. Народу понравится, а все делается для него, народа.
Теперь вот эти непростые фесбук и гугл. Коварное порождение западных разведок на самоокупаемости. Подбрасывают тут нам. Мешают работать и так далее. Все эти ихние миллиарды капитализации, покрытие всей плонеты — это чисто для прикрытия. Настоящая цель многолетней подготовки вообще их создания была — в 2018 году в России рассылать листовки Новальново, оказывается.
При такой «борьбе» Яндекс годами сможет молчать или говорить о каком-то там «зеркале интернета». Но Яндексу можно немного помочь, Яндекс можно взять на буксир.
Для этого в самом поисковике у людей должно подгорать в тот момент, когда их быстроробот находит токсичный видеофайл.
А токсичным файл оказывается просто потому, что при его воспроизведении демонстрируется запрещённая в РФ реклама казино. Рекламу Яндекс показывает прямо в домене Яндекса, в собственном интерфейсе:
Уже сегодня можно снимать нотариально заверенный скриншот™ и жаловаться на Яндекс в ФНС (реклама казиношек запрещена). Таких жалоб может быть… Да, хоть миллион в день — все подтвердятся. Хотя хватит и десятка. Уже злостное. Как только факты прокрутки рекламы Азино777 в домене Яндекса установлены, неоднократно повторились — ФНС сможет с полным на то юридическим основанием отдать поручение РКН — забанить Яндекс.
>> Уже сегодня можно снимать нотариально заверенный скриншот™ и жаловаться
да не надо ничего снимать и жаловаться никуда. Просто уже идет набор намеков о всеобъемлющей беспомощности по всем вопросам. Куды ни плюнь — везде косяк. Наступает т.н. «агония барабульки», которой надо не скорую вызвать, а любоваться. Лучше посмотреть на агонию одной отдельно взятой руководящей барабульки, чем потом этот идиот нас всех сделает барабульками и весь мир будет удивляться, откудова и с какого пъяну нам его назначили. Врядли прокатит, что это покойный Ельцын виноват.
Долой фейсбук!
Двойные стандарты Яндекса. Чужим ничего:
Азартные игры — Директ. Помощь
Себе — всё. См. иллюстрацию про Азино777 выше ^