Глава Роскомнадзора (РКН) Александр Жаров рассказал президенту Путину, что его ведомство заблокировало все крупнейшие площадки, которые распространяли в рунете пиратский киноконтент, передал РБК. Одновременно, на момент публикации российским интернет-зрителями доступны такие сервисы просмотра кино, как Яндекс.Видео и принадлежащая Mail.ru Group соцсеть ВКонтакте. Следует заметить, что оценки главы РКН и правообладателей диаметрально разошлись, владельцы прав на фильмы и сериалы считают крупнейшими «пиратами» два вышеупомянутых сервиса, а не какие-то иные, уже заблокированные РКН.

Так «Яндекс», по словам гендиректора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина — это главный источник аудитории пиратских сайтов, а Яндекс.Видео — крупнейший пиратский видеопортал Рунета. Ассоциация объединяет кинотеатры Amediateka, Megogo, TV1000Play, TVZavr и Ivi. Глава последнего кинотеатра Олег Туманов в мае 2018 на ПМЭФ отметил, что доля «Яндекса» в трафике топ-10 пиратских ресурсов равна 78%. Cоучредитель продюсерской компании Cosmos Studio Александр Акопов там же на ПЭМФ подтвердил, что «Яндекс» является на сегодняшний день основной пиратской площадкой, ущерб от него в разы больше, чем, например, от Google. В свою очередь конкуренты «Яндекса» на рынке кино и сериалов, принадлежащая Mail.ru Group соцсеть ВКонтакте, по оценке Торгпредства США, ежегодно признаётся одним из крупнейших источников пиратских видео, но не только в России, а во всём в мире.

Летом 2018 года представители телеканалов холдинга «Газпром-медиа» начали преследование «Яндекса» за распространение пиратских копий собственных сериалов, рассматривался и вопрос блокировки доступа из Рунета к Яндекс.Видео, предварительное решение об этом вынес Мосгорсуд. Спустя некоторое время «Яндексе» потянул в суд о пиратстве своих коллег из Mail.ru Group — самозародившийся пиратский фейерверк на Яндекс.Видео не поддаётся алгоритмам «Яндекса» по оценкам поисковика, но в конце концов, в РФ же есть ещё и ВКонтакте, вспомнили в «Яндексе» сентябре 2018. В промежуточном итоге представитель «Яндекса» был приглашён на разговор в Администрацию Президента РФ.

Как рассказывали источники «Ведомостей», присутствовавшие на разговоре в АП, в «Яндексе» выразили теоретическую готовность добровольно бороться с пиратством — однако эта борьба начнётся не раньше, чем к ней присоединяться конкуренты из Mail.ru Group и других крупнейших площадок. Запросы о кино традиционно входят число самых главных запросов в «Яндексе» и поэтому очень существенно влияют на образ поисковика в глазах посетителей, особенно если ВКонтакте сохранит мировое лидерство, а «Яндекс» утратит российское.