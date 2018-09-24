Минфин донёс до Госдумы законопроект о самозанятых гражданах. Налоговая ставка для них составит 4% при оказании услуг физлицам (раньше планировали 3%) и 6% - юрлицам. Чтобы применить налоговый режим, доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей в год или 200 000 рублей в месяц (весной предлагалось 10 млн рублей в год). Индивидуальные предприниматели, которые пользуются этой системой, не уплачивают страховые взносы, однако они смогут платить в Пенсионный фонд добровольные взносы.

О запуске нового типа налогообложения стало известно в мае, когда Минфин объявил, что он готовит законопроект о введении отдельного налога для самозанятых граждан — на профессиональный доход. Самозанятыми Минфин предложил считать тех, кто получает деньги за самостоятельную предпринимательскую деятельность и не имеет наемных работников. 21 сентября законопроект о системе налогообложения самозанятых внесли в Госдуму.

Эксперимент по введению налогового режима «Налог на профессиональный доход» пройдет в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане с января 2019 года по декабрь 2028 года. «Чтобы все понимали, что эти условия постоянны, никто их не отнимет», говорил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Присоединиться к новой системе можно будет в любое время.