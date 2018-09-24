Минфин донёс до Госдумы законопроект о самозанятых гражданах. Налоговая ставка для них составит 4% при оказании услуг физлицам (раньше планировали 3%) и 6% - юрлицам. Чтобы применить налоговый режим, доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей в год или 200 000 рублей в месяц (весной предлагалось 10 млн рублей в год). Индивидуальные предприниматели, которые пользуются этой системой, не уплачивают страховые взносы, однако они смогут платить в Пенсионный фонд добровольные взносы.
О запуске нового типа налогообложения стало известно в мае, когда Минфин объявил, что он готовит законопроект о введении отдельного налога для самозанятых граждан — на профессиональный доход. Самозанятыми Минфин предложил считать тех, кто получает деньги за самостоятельную предпринимательскую деятельность и не имеет наемных работников. 21 сентября законопроект о системе налогообложения самозанятых внесли в Госдуму.
Эксперимент по введению налогового режима «Налог на профессиональный доход» пройдет в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане с января 2019 года по декабрь 2028 года. «Чтобы все понимали, что эти условия постоянны, никто их не отнимет», говорил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Присоединиться к новой системе можно будет в любое время.
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А, да: ещё существенный момент то, что пенсионные взносы можно не платить. Если устраивает социальная минимальная пенсия (5000 на сегодняшний день) — вообще отлично
На пенсию можно или самому копить, или в НПФ пойти, кому что нравится, у кого на что хватает силы воли.
Одна проблема — зачем платить налоги если можно не платить. На предыдущие налоговые «послабления» самозанятые прям кинулись теряя штаны
Фигня получается, абсолютно бессмысленная затея.
Лучше регаться ИПшником, там хоть и 6%, но зато большую часть, если не всю, налогов можно в пенсионный перечислять, а остатки, если останутся, в налоговую. А 4 или 6% разница небольшая. Если бы 2% было и без ограничений по сумме, стал бы самозанятым, обеляя получение средств от физиков, а с юриками через ИП работал бы.
А если платить то будет 8000, но не факт что доживешь и не факт что через 30 лет пенсия ещё будет, как и Россия…
4% с дохода или 6% + 32к обязательных страховых + 1% страховых от дохода выше 300к.
Считаем:
новый вариант: 96к налогов
классический вариант: 144к+32к+21к = 197к налогов
Вопрос: через сколько этих самозанятых завалят отчётностью и заставят установить супер онлайн кассы.
Кто не платил тот и дальше не будет. Но, может быть поможет тем кто хочет сейчас уйти снова в тень.
Наверное, единственный рынок, который можно таким образом сильно обелить — это аренда квартир. Но из статьи вообще не ясно, что если у человека уже есть работа и зарплата 200 тыр, а он еще и квартиру сдает, то сколько же с него захотят?
Тут прикол ещё в том, что собираются сделать так, что отчетности не будет
Отчётность будет автоматической, 4%-6% будут удерживать автоматически
Ты в банке открыл в приложении допсчет — ты самозанятый, всё что на этот счёт прилетает — твоё, за вычетом 4%
Вот если это потеряют — будет плохо
А если нет — обелить можно будет всё.
Так и будет.
Можно было сделать самозанятых «триал-предпринимателями».
и т. д. будут накладываться. А триал — т.к. оплачивать их не надо.
Т.е., как в компьютерных играх, дать возможность поиграться за бесплатно, но с полноценным геймплеем.
Полноценный геймплей — т.к. штрафы, налоги
Ну и дальше, по мере роста, повышать уровень сложности — постепенно втягивать в мир взрослого бизнеса, где штрафы, налоги
и т. п. постепенно становятся реальными.
Потом начнут требовать возможность сохраниться перед налоговой проверкой и искать коды для активации триал версии, т.е. регистрироваться на родственников.
Государству нужно постепенно отказываться от наличных впринципе, начать перестать печатать крупные купюры в 5000, 2000 и 1000 руб.
Заставить всех поставить терминалы для онлайн оплаты, это намного нужнее чем онлайн кассы, лучше вообще их совместить, в онлайн кассе все есть для терминала карт, кроме самого считывателя.
Огромный кусок серой экономики существует исключительно благодаря наличным, обеление экономики выгодно не только государству, но и этим горе предпринимателям, сейчас они не могут нормально оформить кредит, давать рекламу, думать о том как расшириться, а не чтоб не поймали.
Автоматическое взимание налога и отсутствие отчетности, это вообще бомба, если сделают, то после отладки на самозанятых, можно внедрить вообще всем кто на упрощенке сидит, это будет прорыв.
«т.е. регистрироваться на родственников.»
Если полный триал работает только для маленьких оборотов, например в 100000 в месяц, то не должно быть большой проблемой.
Например на 200000 оборота — level2 — можно уже вводить некоторые налоги.
А на 400000 оборота — level3 — штрафы.
От 1000000 — level4 — что-то по УК может прилететь.
Суть в том, что на низких левелах государство предъявляет всё, что и на высоких, но можно «не платить». Таким образом, можно понять правила игры и идти вперед. Когда будет прилетать по-настоящему — уже будешь знать, как этого избежать.
Тот, кто соберет все «на родственниках» закрывает себе путь в большой бизнес. На родственниках не отмасштабируешь. И других проблем можно найти.
>> На пенсию можно или самому копить, или в НПФ пойти, кому что нравится, у кого на что хватает силы воли.
с этого места нельзя поподробнее? нпф чо то както не особо вроде пока срабатывает? Одни нпф еще сохранились, а многие нпф приказали держаться. Чтото там с Минцем какието истории… Другие нпф куда просто компании перечисляли накопительную часть — какбы заморозились (т.н. заморозка накоплений).
Самому копить тоже вариант. Где хранить? В каком тоесть банке? В сбере? Но мы помним времена, когда и сбер объявил кирдык. В других банках максимум что получишь — застрахованную сумму в рублях (которая снижается изза курса непредсказуемо). А надо заметить, что для именно пенсионного накопления требуется сумма горааааздо большая (чтобы не проедать ее, а какойникакой по депозиту получать доход). Т.е. надо хотябы гдето 15−20 млн. накопить.
Разложить их в разные много банков кучками? (дабы в случае шухера гипотечески получить страховые выплаты)? Или все в валюте тупо в кэше гдето в огороде хранить (нет%, зато надежнее).
Открыть счет в зарубежном банке? (почти нет% + надо постоянно сдавать в налоговую инфу по движению на зарубежном счете). Впрочем, если стать нерезидентом (находиться вне страны > 180 дней) то можно не сдавать.
Какой способ порекомендуете? Или еще какойто знаете?
Долой фейсбук!
>Тот, кто соберет все «на родственниках» закрывает себе путь в большой бизнес.
Всех денег не заработать, так обычно говорят все ларечники которым «хватает».
Толпа таких ларечников закроет дорогу в большой бизнес тем, кто туда хочет, так как эти ларечники сидя в вашем триале и ничего не платя, получают таким образом лучшие конкурентные условия для демпинга.
Все эти «триалы» ересть, налоги должны платить все, иначе должен предоставляться бесплатный отдых от городской суеты на свежем воздухе в специальных турбазах, не нужно их с обычными зеками сажать. Отдых от недели до года, в зависимости от того сколько именно не заплатил налогов, как вариант, можно на службу в армию отправлять.
Нужно двигаться в сторону отмены наличных, это совсем не сложно:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Отказ_от_использования_наличных_денег_в_Швеции
Именно наличные главная причина наличия серой экономики и уклонистов, как следствие крайне слабой у нас экономики. Кто-то из последних сил тянет лямку за других, а эти другие, обречены под корягой без развития сидеть вечно, не развивая свой потенциал.
Полный безнал это блаженная мечта всех банков, визы и мастеркарда. Давайте и дальше кормить ростовщиков! Это же 2% со всех розничных транзакций, шикарная идея!
Обслуживание бухгалтерской и отчётной нагрузки у ларёчника и крупной фирмы разная, в целом, у крупных фирм выходит дешевле на 1 руб. дохода чем у ларёчника.
Наше государство ничего не делает для малого бизнеса кроме небольших послаблений в налогах. Весь софт, почти вся отчётность через посредников.
Если вдруг наша налоговая, создаст сервис или софтину для бесплатного ведения отчётности ИП это будет бомба, но этого никогда не будет.
Открыл ИП = ты всем должен ещё ничего не заработав.
>Давайте и дальше кормить ростовщиков!
Чтоб совсем не кормить ростовщиков, нужно переходить на натуральный обмен.
>Это же 2% со всех розничных транзакций, шикарная идея!
Государству наличные обходятся еще больше, а с учетом иного качества администрирования сборов налогов в случаи отмены наличных, разница может быть даже на порядок.
Государство может сделать стоимость транзакций на уровне 0.1% или даже на уровне 0%, это будет намного выгоднее для всех экономики чем присутствие наличных.
>Открыл ИП = ты всем должен ещё ничего не заработав.
Не открывайте, идите на завод, благо там полно сейчас вакансий, говорят даже сварщиков и фрезеровщиков уже не хватает.
Предприниматели не платящие налоги не нужны обществу от слова совсем, они паразиты, к тому же очень опасные, для предпринимателей платящих налоги.
Эти паразиты создают всем предпринимателям ореол бесполезности для общества, подпитывают в массах одобрение прихода государства в экономику, сужая возможности для частного предпринимателя.
>Чтоб совсем не кормить ростовщиков, нужно переходить на натуральный обмен.
Никто не говорит о бартере. Но передавать ростовщикам обслуживание ПРИНУДИТЕЛЬНОГО безнала это ппц, а этим последнее время государство и занимается.
>Государство может сделать стоимость транзакций на уровне 0.1% или даже на уровне 0%, это будет намного выгоднее для всех экономики чем присутствие наличных.
Государство может само за счёт бюджета очень экономично обслуживать все транзакции внутри страны не привлекая коммерческие банки, но этого не происходит. банки, виза и мастеркард за 0.1% работать не собираются.
Лично мне за этот год комиссию по эквайрингу уже дважды повышали, было 1.8% теперь 2.1%. Зашибись!
Покупатели за каждый рубль давятся, и им насрать на то что хочет государство. А оно хочет ещё принудительно-обязательно: оценку всех раб мест, обязательное медицинское обследование всех работников, обязательные курсы и программы по ГО и ЧС. И всё это абздец какая немаленькая сумма в год вытекает. Ну да, на дворе ведь не кризис, все в деньгах купаются.
>Не открывайте, идите на завод, благо там полно сейчас вакансий, говорят даже сварщиков и фрезеровщиков уже не хватает.
На заводах где не хватает фрезеровщиков зарплата измеряется в одном МРОТе, где больше там обычно и условия работы «не ахти». Есть места где всё более менее, но там и открытых вакансий нет.
>Предприниматели не платящие налоги не нужны обществу от слова совсем, они паразиты, к тому же очень опасные, для предпринимателей платящих налоги.
Я плачу все налоги в отличие от половины моих конкурентов. Я только за то что бы заставить платить их всех. Но не засчёт же ещё больших поборов налогоплательщиков. Я каждый месяц открываю какую-то новую новость и узнаю что, опа, я опять кому-то за что-то должен в обязательном порядке платить. А прибыль не растёт с такой же скоростью.
Как бы это банально не звучало, но платить налоги не выгодно, поэтому многие и не платят, а государство вводит ещё больше налогов в ожидании что их станут платить больше людей, не маразм ли это?
п.с. под налогами я подразумеваю все затраты которые нужно нести по требованию государства (налоги, отчисления, пошлины, комиссии, сертификаты
и т. д.).
>передавать ростовщикам обслуживание ПРИНУДИТЕЛЬНОГО безнала это ппц
Так обслуживание нала уже передано одному из банков — ЦБ РФ, очень дорогое удовольствие для общества.
>Государство может само за счёт бюджета очень экономично обслуживать все транзакции внутри страны не привлекая коммерческие банки
Это вполне возможно, особенно если принудительно начать избавлять экономику от наличных.
>банки, виза и мастеркард за 0.1% работать не собираются.
Это они у нас не собираются, в ЕС они работают за сравнимый процент.
Им сейчас позволяют драть три шкуры, потому что они много вкладывают своих денег в популяризацию безнала, это довольно дорогостоящий процесс.
Сейчас же век мягкой силы, т.е. соплей и уговоров.
> Я только за то что бы заставить платить их всех.
ВОТ! Это самое главное, для экономики не очень важно сколько налогов и каком их размер, важно как расходуются (возвращаются обратно в экономику) собранные средства и равные условия, тотально равные.
>Но не засчёт же ещё больших поборов налогоплательщиков.
А за чей счет еще? За счет инопланетян? Государство может что-то делать исключительно за счет рядовых граждан, если оно сделает это за счет, например, олигархов то это будет чистой воды показуха, те все равно с простых граждан все вернут.
Править это не тоже самое, что управлять.
>Как бы это банально не звучало, но платить налоги не выгодно, поэтому многие и не платят
Есть такое, очень мягкие наказание за уклонение от уплаты налогов, только если сумма серьезная, тогда сразу излишне жесткое наказание, нет промежуточных наказаний.
>а государство вводит ещё больше налогов в ожидании что их станут платить больше людей, не маразм ли это?
Это потому, что государство хочет в разных отраслях действовать гибко, учитывая реалии конкретной отрасли, не хочет жестко бить кнутом по всем уклонистам без разбора.
А вы бы хотели, чтоб новых налогов не было, всех тупо заставили работать по ОСНО?
«Толпа таких ларечников закроет дорогу в большой бизнес тем…"
а высокий порог сложности вхождения в игру закроет вход в бизнес еще большему количеству людей.
>высокий порог сложности вхождения в игру закроет вход в бизнес еще большему количеству людей.
Для бизнеса высокий порог означает меньшую конкуренцию и следовательно большую прибыль.
Низкий порог входа нужен самому обществу, чтоб увеличить конкуренцию.
Не равная конкуренция это самый серьезный порог входа, чтоб получить конкурентное преимущество над теми, кто совсем не платит налогов, нужен приличный масштаб, а значит большие инвестиции на старте.
Поэтому у нас мало среднего и малого бизнеса, они уже платят налоги, но им не хватает масштаба, чтоб конкурировать с теми, кто их не платит вовсе, им не хватает капитала, чтоб выйти на объем, с помощью которого можно нивелировать оплату налогов.
Если вы хотите снять главный барьер на вход в бизнес, нужно жестко наказывать уклонистов.
Как вы себе представляете отказ от наличных, когда почти весь безнал завязан на США и при необходимости при очередном приступе какого-нибудь очередного Трампа они могут взять и отключить весь безнал, остановив все транзакции в стране. Наличные пока еще надежней. Да и не везде еще беспроблемно работает интернет, а бывает даже, что электричество отключают. В этом случае наличные нужны.
деньги всякие важны деньги всякие нужны. Главное в деньгах не их форма, а их наличие.
Пока еще надо наличные на всякий случай, да вот и чаевые например. Или просто чтото надо купить, а сбой на кассе или еще чтото.
Хотя какойто новый тип бесконтактного эквайринга наврерное уже нужен. Темже нищим на паперти можно былобы подавать бесконтактно (+гигиена). Для этого у них моглибы быть какието специальные терминальчики с ограниченной заниженной суммой приема. Тоже и официанты. А платить можно былобы с отдельного, чисто чаевого, чипа.
>весь безнал завязан на США
У вас интернет отключили? Как на Роем зашли?
https://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/02/25/tsb-stal-raschetnim-tsentrom-nspk-platezhnim-kliringovim-tsentrom-mastercard-v-rossii
https://www.interfax.ru/business/428045
>Да и не везде еще беспроблемно работает интернет
Сверхвыгода общества от отказа от наличных хватит, чтоб утроить инфраструктуру интернета в РФ.
>а бывает даже, что электричество отключают. В этом случае наличные нужны.
Без электричества, в 95−99% магазинах вы и за наличные ничего не купите, скажут компьютер не работает, не видишь что-ли?
>В этом случае наличные нужны.
Монеты можно оставить, купюры не больше 100 руб., но для начала надо от 5000-х отказываться, а не новые 2000-ые вводить.
«Если вы хотите снять главный барьер на вход в бизнес, нужно жестко наказывать уклонистов."
— надо не карать, а помогать исправиться.
>— надо не карать, а помогать исправиться.
Не можешь — научим, не хочешь — заставим (с)
Я выше предлагал создать специальные исправительные турбазы для уклонистов от налогов, не сажать их к обычным зекам.
Там можно было бы преподавать финансовую и юридическую грамоты, основы предпринимательского дела.
И не карать, только исправлять! В исправительных учреждениях!