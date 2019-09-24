Сбербанк наращивает конкуренцию с Яндексом — теперь он делает и свой Auto.ru


Сбербанк собирается запускать свой маркетплейс по продаже как новых, так и подержанных автомобилей, выяснил РБК.

Сервис будет выполнять для автокредитной дочки Сбера, банка «Сетелем» те же функции, что и уже существующий «Домклик» для самого «Сбербанка»: лидогенерацию клиентов желающих купить автомобиль, благодаря наличию у Сбербанка базы объектов на продажу. Предложения вторичного рынка критичны для сервиса — они сглаживают колебания рынка новых автомобилей. На текущий момент Сбербанк ведёт переговоры о присоединении к проекту крупнейших игроков рынка, сообщает РБК, не уточняя, идёт ли речь об автодилерах или маркетплейсах.

По сути, на сейчас есть только три участника рынка, которые могут быстро стать партнёрами Сбербанка по созданию автомобильного классифайда:

  • Auto.ru
  • Drom.ru
  • Avito.ru

При этом для Auto.ru и Drom.ru их бизнес классифайда критически важен для их существования, а для Avito.ru он является заметной частью бизнеса. Устройство всех проектов таково, что наиболее важным их активом является база актуальных объявлений, в обновление которой компании вполне готовы вкладывать ручной труд обзвонщиков, например.

Без участия других крупных существующих проектов автоклассифайд Сбербанка, скорее всего, будет буксовать несколько лет и просачивание информации о переговорах на публику вполне может быть попыткой давления на кого-то из партнёров по переговорам, не желающим соглашаться на предложение банка.

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Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Алексей Ровдо Rovdo.com

    Топы Сбера, похоже, искренне уверены в том, что для перепродажи любого товара или услуги вообще не нужно обладать какими-то специфическими компетенциями, опытом, технологиями. Это образ мысли типичного барыги. Тем более, манипулируя административным ресурсом они пытаются потом еще и заставить всех все делать «по-ихнему».

    С этой точки зрения — почему бы Сберу и не заняться продажей автомобилей? Деньги переводить туды-сюды они уже умеют. А что же еще надо? Ась — сервис, логистика — так это все поставщики будут сами обеспечивать из любви к искусству…

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Чем бы Греф не тешился, лишь бы экономику не кредитовать.

    Злые языки поговаривают, что Греф в сектантство подался (может его злые духи заставили Россию предать?), куда только православная инквизиция смотрит, все-таки православие государственная идеология, а тут член культа фаллоса руководит главным банком страны.
    https://petrogazeta.ru/2018/05/28/german-gref-i-kult-fallosa

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    Джигсо

    фсе что флуд — вовсе не факт, что флуд, флуд может перематериализоваться в не флуд.
    Крупнейший в России банк решил продавать автомобили:
    https://auto.mail.ru/article/74497-v_rossii_mozhet_poyavitsya_novyi_krupnyi_igrok_po_prodazhe_beushek/

    И действительно, почемубы и нет? Один хрен, производство тутошних убыточных автомарок кредитует Сбер. И расчеты по продажам авто можно не отходя от кассы через сбер проводить. Заодно уж и продавать через него (зачем эта куча мелких само стоятельных контрок и аторынков?).

    Спокойно все вернуть как было при бабушке: один базар на всю страну по выходным в Южном порту для б\у автомобилей. Новые — распределять по открыткам через тот же Сбер.
    Нах собсно это разнообразие иных марок нужно гражданам? Чтобы что? Чтобы проклятые иностранцы получали прибыля и искушали наивных дизайнами и электромобилями? Ересь.
    Темболее изоляционные оборудование вроде как уже РКН объявил что готово к тестированию.

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    Денис Демидов > Юрий Синодов контекст

    А точно это флуд?
    Просто греф как очумелый лезет во все сферы экономики, занимается чем угодно, только не кредитованием, может в этом виноват этот Садхгуру, которого греф сует сотрудникам сбера?
    https://www.rbc.ru/finances/10/11/2017/5a05665e9a794707ce355ab2

    На ПМЭФ его сделал ключевым докладчиком, он даже Путину успел ЦУ дать:
    https://www.rbc.ru/business/26/05/2018/5b0980fd9a7947623f141a56?story=5af980859a7947b069a0a9d3

    Может мы имеем дело не с ХПГ (хитрый план грефа), а с простым помешательством?
    Один банкир так с ума уже сошел, просрал Уралсиб, благо это частный банк, а тут главный банк страны…

    >Онтологи и нумерологи, йоги и эзотерики многие годы окружали руководство «Уралсиба». Пока его владелец Николай Цветков искал истину, убытки банка за пять лет достигли 29 млрд рублей
    https://www.forbes.ru/milliardery/300507-ushel-v-nirvanu-kak-nikolai-tsvetkov-stroil-korporativnuyu-kulturu-v-uralsibe

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    Джигсо

    >> Просто греф как очумелый лезет во все сферы экономики, занимается чем угодно, только не кредитованием

    все гораздо проще. Де факто, за последние неск. лет стагнации (нету внешних инвестиций, стабильная не оч. высокая цена на нефть, потери внешних рынков, сокращение сбыта углеводородов, резкое сокращение банков, бизнесов и т. д.) и высоченной ставке ЦБ, Сбер вынужденно превратился в огромный пирамидальный айсберг. Т.е. Пирамида. Но пока подводная.
    Откуда брать такие ставки по депозитам (в какие такие суперактивы тут можно вложиться) да еще и в таких объемах (у сбера — деньги населения и т. д.).
    Где тут такое обилие сверхдоходных компаний, которые обеспечивают Сберу такие ставки по депозитам?)))))) В Европе то и то ставки или нулевые или отрицательные, хотя компаний прибыльных полно, есть рост и т. д.
    Кредитовать тут некого и незачем. Ибо фсе. Даже Газпром уже ушол в минус и добычу вынужден сократить изза всяких там недоделанных потоков.

    Таким образом, вы вынуждены (дабы както замухлевать еще на какоето время очевидную схему пирамиды по вкладам, а никуда не денесся, надо както «связывать» потенциально токсичные деньги населения) мудрить какбы с какимито собственными «мегапроектами». Что какбы вы решили все сами сами сами. Типо, туда идут вливания, под какието гипотетические сверхприбыли ожидаемые и т. п. По отчетам некоторое время будет все, а ажуре какбы. Да, приобретены комании с долгами, но скоро, уже скоро, вот уже все заколосится и заволосится.

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    Алексей Ровдо Rovdo.com

    Топы Сбера, похоже, искренне уверены в том, что для перепродажи любого товара или услуги вообще не нужно обладать какими-то специфическими компетенциями, опытом, технологиями. Это образ мысли типичного барыги. Тем более, манипулируя административным ресурсом они пытаются потом еще и заставить всех все делать «по-ихнему».

    С этой точки зрения — почему бы Сберу и не заняться продажей автомобилей? Деньги переводить туды-сюды они уже умеют. А что же еще надо? Ась — сервис, логистика — так это все поставщики будут сами обеспечивать из любви к искусству…

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    Ден

    Сбрбнку нужно открыть/запустить — «пopно-сайт» и нарастить конкуренцию в этой столь близкой к банку нише!
    Почему бы не заняться еще одним очередным непрофильным активом в индустрии поpно? Прибыльный актив :-)
    Если уж идти на рекорд по количеству непрофильных активов (на дареные гос деньги) — так надо по полной! Занять все нишы всех индустрий!

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