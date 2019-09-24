Сбербанк собирается запускать свой маркетплейс по продаже как новых, так и подержанных автомобилей, выяснил РБК.

Сервис будет выполнять для автокредитной дочки Сбера, банка «Сетелем» те же функции, что и уже существующий «Домклик» для самого «Сбербанка»: лидогенерацию клиентов желающих купить автомобиль, благодаря наличию у Сбербанка базы объектов на продажу. Предложения вторичного рынка критичны для сервиса — они сглаживают колебания рынка новых автомобилей. На текущий момент Сбербанк ведёт переговоры о присоединении к проекту крупнейших игроков рынка, сообщает РБК, не уточняя, идёт ли речь об автодилерах или маркетплейсах.

По сути, на сейчас есть только три участника рынка, которые могут быстро стать партнёрами Сбербанка по созданию автомобильного классифайда:

Auto.ru

Drom.ru

Avito.ru

При этом для Auto.ru и Drom.ru их бизнес классифайда критически важен для их существования, а для Avito.ru он является заметной частью бизнеса. Устройство всех проектов таково, что наиболее важным их активом является база актуальных объявлений, в обновление которой компании вполне готовы вкладывать ручной труд обзвонщиков, например.

Без участия других крупных существующих проектов автоклассифайд Сбербанка, скорее всего, будет буксовать несколько лет и просачивание информации о переговорах на публику вполне может быть попыткой давления на кого-то из партнёров по переговорам, не желающим соглашаться на предложение банка.