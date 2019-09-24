«Телеспорт груп» обвинила Rambler в распространении пиратских материалов на сайте «Чемпионат.com», передал «Интерфакс». Речь идёт о видео с футболом чемпионата Италии. Группа Rambler неделю назад уже была героем аналогичного сюжета, только в нём она сама была обвинителем. Rambler недоволен пиратским футболом в «Одноклассниках», соцсети из группы Mail.ru. При этом «Телеспорт груп» и Mail.ru — партнёры по официальному распространению материалов о футболе на площадках Mail.ru (например ВК). Спорящие обменялись исками.

Следует заметить, что власти пока не вмешиваются в конфликт. Ещё 13 августа Мосгорсуд встал на сторону Rambler и поручил Роскомнадзору заблокировать доступ к «Одноклассникам» (и 14 малоизвестным сайтам) за распространение пиратских трансляций матчей Английской премьер-лиги. Но блокировать один из самых популярных сайтов России Роскомнадзор всё равно не решился.

Спорящим придётся договариваться между собой самостоятельно.