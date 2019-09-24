ВКонтакте и AliExpress объявили о запуске закрытого теста партнёрской программы для авторов контента. Рядовые обитатели ВК или группы получат комиссионные за покупки по реферальным ссылкам. Одновременно ВК разрешил прикреплять товары к фотографиям, историям и статьям. В сентябре прошлого года соцсеть принадлежащая Mail.ru Group пообещала, что в перспективе ВК научится искать «товары» на любых снимках самостоятельно. Продвинутый функционал пока не запущен.

Встроенный AliExpress появился во ВКонтакте в конце августа 2019. После подписания в июне 2019 года обязывающих документов по созданию СП «Aliexpress Russia» между: Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, Mail.ru Group (владелец ВК) и МегаФоном.