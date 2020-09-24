По запросам российских властей сервис коротких видео удалил за первое полугодие 2020 года 296 единиц контента и заблокировал 9 аккаунтов. Это больше половины заблокированных по запросам во всех странах видео (около 500).

При этом правоохранительные органы подали один запрос на раскрытие информации о пользователе, и он был удовлетворён, говорится в отчёте о прозрачности деятельности. Лидером по раскрытию данных пользователей стала Индия -- подан 1851 запрос, удовлетворены 79%.

«Российское законодательство ужасно, но к несчастью мы должны исполнять официальные запросы в странах, где мы работаем», сказал виртуально выступивший в британском парламенте Тео Бертрам, GR-директор в Европе. Большое количество запросов по блокировке контента, предположительно, связано с ЛГБТ-недружелюбностью страны.

Не соответствующие правилам ролики удаляются в основном автоматически. В Индии алгоритмы забанили 37,7 млн единиц контента, в США 9,8 млн, в Пакистане 6,45 млн, в Бразилии 5,5 млн. Почти треть видео удаляются за «обнажённые тела и сексуальную активность», 22,3% -- как угроза безопасности несовершеннолетних.

Заблокировано 140 млн роликов, меньше 1% от всех загруженных за полгода. Таким образом, за полгода появилось не менее 14 млрд новых видео.

По информации Бертрама, существуют организованные в дарк вебе группы людей, которые компрометируют соцсети, массово заливая в них графическое видео про суицид, редактируемое так, чтобы ухудшить автоматическое распознавание. Но нейросети «Тиктока» с ним всё-таки справились. В компании подумали, что если бы Facebook, который уже боролся с этим видео, поделился технологиями с «Тиктоком», ролик бы вообще в него не попал, и написали в Facebook, Instagram, Google YouTube, Twitter, Twitch, Snapchat, Pinterest и Reddit с предложением о сотрудничестве по модерированию запрещённого контента.

Британские слуги народа также расспросили Бертрама о принципах работы TikTok, проявив не слишком высокую цифровую грамотность. Один из слуг перепутал мак-адрес и макбук, а другой пожаловался на рекомендательный алгоритм, который подсовывает ему всякий трэш. Например, мать и дочь, толкающиеся попами.