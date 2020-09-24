Социальная сеть запустила платформу «Здоровье» -- пока это веб-приложение, в ближайшее время появится соответствующий раздел в мобильных приложениях. Пользователь может составить собственную подборку виджетов, помогающих в достижении определённых целей.

Сервис умеет напоминать о регулярном приёме лекарств, отслеживать количество выпитой воды, учить дыхательным упражнениям. Разработчики считают, что с его помощью получится бросить курить. Сервисы пронизаны социализацией: с друзьями можно меряться пройденным на прогулке расстоянием, «делиться успехами», отвлекаться разговорами от желания курить.

В ближайших планах — добавить функции, которые помогут следить за питанием и менструальным циклом, тренироваться в спортзалах, заниматься донорством крови. … все друзья уже здесь. Можно вместе закреплять полезные привычки независимо от того, какими фитнес-трекерами и мобильными устройствами пользуются близкие — вся информация собирается в одном сервисе. Мотивирует достигать целей и сама платформа. Например, она расскажет, как меняется организм пользователя без сигарет и сколько денег он уже сэкономил. Если захотелось покурить, «Здоровье ВКонтакте» предложит написать другу и отвлечь себя разговором или снять стресс с помощью дыхательных упражнений.

Судя по контенту соответствующего сообщества, рекламодателей ВКонтакте ждут интересные спецпроекты и интеграции.

Недавно Tele2 запустил платный сервис, помогающий бросать курить. Интерес к этой теме у технологических компаний, возможно, вызван тем, что Госдума сегодня повысила акцизные ставки на алкоголь и табачные изделия на 20% с последующим ростом вслед за инфляцией.