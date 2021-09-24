Руководитель Яндекс.Маркета Максим Гришаков объявил, что уходит из компании после почти семи лет работы. Столько же отработал в Яндексе покинувший его в июле главный по дизайну и юзабилити Дмитрий Быков. Маркет попал под руководство Даниила Шулейко, возглавляющего подразделение e-commerce и ridetech Яндекса.

Я верю в пяти-семилетние циклы СЕО, после которых глаз начинает «замыливаться», а уровень энергии — снижаться. Поэтому я решил пойти делать несколько новых проектов. Маркет остается в надежных руках, а я продолжу консультировать команду и остаюсь на связи.

В июле этого же года экс-дизайн-директор выдачи Яндекса Антон Шеин стал дизайн-директором финтеха в «Озоне».