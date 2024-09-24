Московская область в рамках конкурса «Золотой пиксель» планирует распределить награды среди блогеров и журналистов — одной из номинаций, в частности, является «Лучший анонимный телеграм-канал о Подмосковье», где наградить предполагается «за эффективную деятельность по неформальному информированию жителей о жизни региона».



В отличие от остальных номинаций, награды в финансовом эквиваленте у анонимного канала нет, но при подаче заявки на конкурс всё равно надо указывать свои анкетные данные.

Интересно, что первое, с чего начинаются номинации, — личная за работу корреспондента в зоне боевых действий, и за материал из зоны боевых действий — за победу в любой из этих номинаций награда составит 500 000 рублей (участники данных номинаций должны быть жителями Московской области).

Остальные номинации связаны с освещением Подмосковья на разных платформах: среди понятных VK, ОК и Telegram есть отдельная номинация за блог в Likee, для участия в которой требуется хотя бы 100 подписчиков (во всех остальных случаях от номинантов требуется иметь хотя бы 1000 читателей для подачи на конкурс).

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