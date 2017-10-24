Мобильные приложения «Яндекса» и «Метрика» научились следить за посетителями офлайн заведений


Аналитический сервис «Яндекса» подготовил первую для себя «пешеходную» метрику «Place visits lift». PVL покажет, насколько чаще (или реже) посетители сайта заходят в связанную с сайтом оффлайновую точку продаж, по сравнению с людьми, которые на сайте не были (или не видели медийную рекламу). «По умолчанию для отчетов используется количество посетителей здания», — объяснил «Яндекс».

Система собирает агрегированные данные о местоположении устройства с помощью приложений «Яндекса» — данные передаются только при условии предоставления пользователем доступа к местоположению и только в обезличенном виде, объяснил vc.ru представитель компании.

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Дополнительно можно передавать «Яндексу» данные о посетителях своего магазина через партнёров, которые занимаются WiFi-аналитикой. Это: НПО Аналитика, Shopster, HotWiFi, Navigine и Kinian. WiFi или уточнит анализ, или станет необходимым условием для работы в больших торговых центрах, где магазинов множество. Сейчас запущен закрытый бета-тест PVL по предварительным заявкам. По планам метрику откроют для всех желающих в ближайшие месяцы, функция будет бесплатной.

Мы тестируем PVL не только в Метрике. Клиенты, размещающие медийную рекламу на Яндексе, могут заказать индивидуальный отчёт по PVL. В нём будут учитываться посетители офлайновых точек и прошедшие мимо люди, которые видели рекламу — а на сайт могли и не заходить. Такой PVL, рассчитанный для показов — а не переходов на сайт — поможет оценить, насколько хорошо медийная реклама приводит посетителей в офлайн.

Ранее в октябре «Яндекс» предложил рекламодателям гиперлокальный таргетинг (в обмен на участие в Яндекс.Аудиториях). Поисковик научил инструменты Яндекс.Аудиторий отличать местных обитателей, от тех, кто просто пересекает заданное место, сфокусировать рекламу можно на любую группу.

Примечание: в 2015 году «Яндекс» объяснил, что Яндекс.Метрика для приложений (система сбора статистики, которую разработчики приложений могут внедрять в свои продукты) не пытается работать с сетью в каждом приложении, в котором установлена, а выбирает одно приложение на телефоне как ведущее, создаёт в его рамках отдельным процессом сервис, через который все остальные приложения отправляют свою статистику. И таким «главным» приложением может быть выбрано любое из тех установленных приложений, где есть Яндекс.Метрика (сейчас статистический сервис для мобильных приложений называется AppMetrica).

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