«Лаборатория Касперского» планирует предоставить независимым экспертам для проведения анализа исходный код своих продуктов, программных обновлений и правил распознавания угроз, чтобы развеять подозрения властей США в шпионаже. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании. Анализ исходного кода должен начаться до конца первого квартала 2018 года.

В рамках задуманной компанией глобальной инициативы по информационной открытости (Global Transparency Initiative) «Лаборатория Касперского» также разработает дополнительные механизмы контроля за процессом обработки данных и откроет три «центра прозрачности» по всему миру для решения вопросов в сфере кибербезопасности. Первый центр рассчитывают открыть в 2018 году, а в 2020 году они должны появиться в Азии, Европе и США.

Согласно сообщению, цель инициативы — «вовлечь экспертное сообщество в области кибербезопасности в проверку целостности и надежности продуктов, внутренних процессов и бизнес-операций компании». «Мы должны восстановить доверие в отношениях между компаниями, правительствами и гражданами», — заявил гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Кроме того, компания увеличит вознаграждение независимым исследователям за найденные серьезные уязвимости в программном продукте. Максимальный размер выплаты увеличится с $5 000 до $100 000.

В июле 2017 года администрация Трампа ограничила централизованные госзакупки ПО «Касперского» (эти программы пропали из двух списков поставщиков технологий для Федеральных агентств США), а позже обязала всех американских чиновников удалить со своих компьютеров и локальных сетей продукты «Лаборатории Касперского».

Министерство внутренней безопасности США было обеспокоено, что «Лаборатория Касперского» сотрудничает с российскими спецслужбами, из-за чего российские власти могут получать информацию через компанию. В ведомстве тогда заявили, что компания может опротестовать решение.