С 24 октября московский оператор каршеринга YouDrive запускает аренду электромобилей BMW. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя сервиса. По его словам, в приобретение семи машин BMW i3 сервис инвестировал 25 млн рублей, все автомобили взяты в лизинг. Аренда электромобиля от BMW обойдется в 1000 рублей в час. До конца следующего года YouDrive рассчитывает нарастить парк электромобилей до 100 штук.