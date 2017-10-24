Фонд RB Capital и основатель BBDO Moscow Игорь Лутц инвестировали в стартап DVR, разработавший виртуальный шутер «VR-Полигон». Средства пойдут на создание контента и развитие игровых зон в России, Англии и США. RB Capital и Лутц приобрели около 3% DVR, исходя из оценки компании в 258 млн рублей. Ранее DVR привлек 24 млн руб. от бывшего менеджера Morgan Stanley Максима Стерлягова, который получил 31% компании.