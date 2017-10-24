«Почта России» не смогла вовремя доставить запрос технической службы ФСБ в Telegram о передаче данных о переписке пользователей. По словам главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, представляющего интересы Telegram в международном суде, «Почта России» доставила письмо на два дня позже срока- ФСБ попросила Telegram прислать переписку пользователей до 19 июля, но «Почта России» доставила письмо лишь 21 июля. 16 октября 2016 года Мещанский районный суд оштрафовал Telegram LLP на 800 000 рублей за отказ передать данные ФСБ.