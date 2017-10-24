Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила бизнес-омбудсмена Бориса Титова проверить обоснованность домашнего ареста совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое было направлено 17 октября и подписано президентом АКИТ Алексеем Федоровым. «Принятое решение суда является незаконным и необоснованным», — также заявлял адвокат Костыгина Константин Добрынин.

11 октября Костыгину было предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере, по заявлению Сбербанка было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров «Юлмарта», договорился со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии на 1 млрд рублей. Для получения кредита в банк были представлены ложные сведения о финансовом состоянии ритейлера.

Смольнинский суд Санкт-Петербурга принял решение поместить Костыгина под домашний арест до 9 декабря. 13 октября защита совладельца «Юлмарта» обжаловала это решение и просила суд заменить меру пресечения на залог в 50 млн рублей. По словам Добрынина, 25 октября суд будет принимать решение по апелляционной жалобе.