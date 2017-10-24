В ближайшее время Facebook начнет глобальный запуск интерфейса Explore Feed. Соцсеть решила завести отдельный раздел Explore Feed куда попадают все подписки на новости, чтобы отделить их от постов друзей пользователя. В будущем этот раздел должен стать заменой традиционному News Feed и по замыслу Facebook, такое разделение должно было увеличить время, проводимое пользователем на сайте.

Сам раздел Explore Feed появился у многих пользователей по всему миру в мобильной версии приложения, а в Словакии, Шри-Ланке, Сербии, Боливии, Гватемале и Камбодже все новости были сразу перенесены в Explore Feed.

Журналист словацкого издания Dennik N Филипп Струхарик со ссылкой на данные компании CrowdTangle (принадлежит Facebook и занимается интеграцией новостного контента в соцсети) пишет о том, что в Словакии после запуска Explore Feed органический трафик на новостные ресурсы упал на две трети, а активность пользователей (лайки, шеры, репосты) понизилась в четыре раза. Примерно такой же эффект зафиксирован в Гватемале и Камбодже.

Facebook подтвердил, что запускает полномасштабное развёртывание Explore Feed по всему миру, но компания пока не поясняет, что будет со «старым» News Feed, пропадут ли новости с основной страницы, или Explore Feed будет дополнением к привычному способу читать сообщения СМИ.