«Яндекс» объявил неаудированные финансовые результаты за третий квартал 2017 года. Консолидированная выручка компании выросла по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал прошлого года на 21% — до 23,4 млрд рублей. Чистая прибыль составила 0,9 млрд рублей и снизилась по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 65%. Скорректированная чистая прибыль составила 2,4 млрд рублей, что на 37% ниже аналогичного показателя за третий квартал прошлого года. Скорректированный показатель EBITDA составил 5,7 млрд рублей и уменьшился на 17% год к году.

В компании пояснили, что падение чистой прибыли большими инвестициями в маркетинг поиска и продвижение Яндекс.Такси в новых городах.

Маркетинговые расходы в итоге оказали положительное влияние — как на долю в поиске, так и на рост числа поездок Яндекс.Такси. Доля «Яндекса» на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в третьем квартале 2017 года составила в среднем 54,9%, достигнув в сентябре 55,5%, тогда как во втором квартале этого года она составляла 54,3% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар). Доля Поиска Яндекса на устройствах на десктопе достигла максимума — 66%. Число поездок Яндекс.Такси выросло на 360% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2016 года. В декабре 2016 года Яндекс.Такси работало в 49 крупных городов в 6 странах, на конец третьего квартала 2017 года — 150 городов в 6 странах и 280 тысяч водителей, — сказал представитель компании.

Выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 19% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2016 года. В структуре общей выручки «Яндекса» в третьем квартале 2017 года она составляет 93%. Рост прочих доходов по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2016 года составил 83% и был связан в основном с ростом доходов сервиса Яндекс.Такси.