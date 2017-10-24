Сайт информационного агентства «Интерфакс» не работает более получаса. Об атаке сообщил заместитель гендиректора компании Юрий Погорелый, позднее о ней написали в официальном Twitter-канале.
Из-за хакерской атаки в работе серверов Интерфакса возник сбой. Технические службы предпринимают все меры для восстановления работы систем.
— Интерфакс (@interfax_news) October 24, 2017
Не работают все службы и сервисы издания, например, СПАРК. Редакция не может публиковать новости и проверять почту, уточняет собеседник «Роем!» в издании. Причины атаки пока неизвестны.
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Тут ещё и фонтанка прилегла.
Из официального аккаунта Фонтанки в ВКонтакте: «Дорогие читатели! У нас на сайте технические проблемы — хакерская атака на наш сервер. Возможно сайт будет недоступен несколько часов. Будем держать вас в курсе ситуации. Приносим извинения за неудобства».