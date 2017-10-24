Сайт Кремля опубликовал поручения президента РФ о внесении в законодательство понятий «криптовалюта», блокчейн, «смарт-контракт», ICO. К 1 июля 2018 года Правительству необходимо определить статус новых цифровых технологий, исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платёжного средства в России. Под контролем Медведева в Правительстве установят принципы налогообложения «майнеров» и требования к этим организациям, «добывающим криптовалюту». Так же появятся нормы о публичном привлечении денег и криптовалют через ICO, по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг.

Банк России и Правительство к декабрю 2017 должны представить предложения по организации «песочницы» для отработки новых финансовых технологий. И к апрелю 2018 предложения по формированию единого платёжного пространства на блокчейне в Евразийском экономическом союзе (в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия).

Владимир Путин провёл совещание о цифровых технологиях в финансовой сфере 10 октября 2017 года. В мероприятии принимали участие помощник президента Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина и заместитель главы Центробанка Ольга Скоробогатова, а так же гендиректор Qiwi Сергей Солонин.

Примечание: 18 марта 2018 года должны состояться выборы Президента России, после чего у РФ появится и новый президент, и правительство.